Metrô contratará obras da Linha 19-Celeste para ligar Guarulhos à Capital Paulista

O Metrô de São Paulo vai iniciar o processo para contratar as obras da Linha 19-Celeste, que ligará o Bosque Maia, em Guarulhos, ao Anhangabaú, no centro da capital. O edital para contratação do projeto executivo, sistemas e construção das vias, estações e pátio de manutenção será lançado até o primeiro trimestre de 2025, com previsão de início das obras em 2026 e conclusão em até 72 meses. A licitação será dividida em três lotes, abrangendo trechos entre as duas cidades e incluindo estações e poços de ventilação.

A implantação da linha também contará com um estudo para atrair investimentos e explorar comercialmente as estações. As estações São Bento e Anhangabaú serão adaptadas para a nova linha, que terá 31 trens e capacidade para transportar até 630 mil passageiros por dia. A linha oferecerá conexões com outras três linhas de metrô e futuras ligações com linhas de trem.

Com um orçamento de R$ 19,5 bilhões, o projeto vai envolver obras civis, fornecimento de trens, sistemas de controle e desapropriações. A Linha 19-Celeste beneficiará várias estações em Guarulhos e na capital, reduzindo o tempo de viagem e melhorando a mobilidade na região.