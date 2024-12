Prefeitura amplia a capacidade e moderniza serviços cemiteriais em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Ao longo dos últimos oito anos a Prefeitura de Guarulhos investiu de forma significativa na ampliação e na modernização dos cemitérios municipais, reafirmando seu compromisso de oferecer um atendimento digno, eficiente e humanizado para a população em momentos de extrema fragilidade. Nesse período, foram feitas 3.845 novas sepulturas e outras 6.621 sepulturas verticais seguem em construção, consolidando a cidade como referência em planejamento e gestão dos serviços cemiteriais.

Com o crescimento populacional e a consequente elevação na demanda por sepultamentos, as principais necrópoles municipais passaram por amplas melhorias e modernizações. O cemitério da Vila Rio (Necrópole do Campo Santo) recebeu 40 novas sepulturas verticais e 1,6 mil horizontais desde 2017. Atualmente estão em construção outras 4.320 sepulturas verticais, em um projeto de verticalização que otimiza o uso do espaço e atende às demandas futuras.

Por sua vez, o Cemitério Nossa Senhora do Bonsucesso recebeu 2.141 novas gavetas verticais em ardósia, 64 gavetas subterrâneas e 1.119 nichos individuais (ossários). As obras em andamento no local incluem a construção de mais 2.301 novas sepulturas verticais, demonstrando o compromisso da gestão com soluções sustentáveis e de alta qualidade.

A verticalização dos cemitérios públicos tem se mostrado uma solução eficiente para otimizar o uso do espaço disponível, especialmente em áreas urbanas com limitação territorial. Segundo o prefeito Guti, “trata-se de uma necessidade cada vez mais presente, principalmente nas grandes cidades, que enfrentam a falta de áreas para sepultamento. Além disso, também aprimoramos outros aspectos dos serviços funerários, garantindo dignidade e conforto às famílias em momentos tão delicados”.

Sob a coordenação da Secretaria de Serviços Públicos, responsável pela gestão dos serviços funerários no município, diversas outras iniciativas foram realizadas durante a atual gestão, incluindo a inauguração de uma agência funerária em Bonsucesso, a readequação do velório da Vila Rio, com a implantação de mais duas salas de velório, a reforma de 16 salas de velório municipais e a instalação de novos paramentos, além da renovação e ampliação da frota funerária, com a aquisição de nove veículos para garantir maior agilidade e eficiência nos serviços.

Outras melhorias realizadas foram a reforma da caixa d’água, a conclusão do muro de arrimo, a recuperação e a arborização do talude no cemitério da Vila Rio, a construção de uma capela ecumênica no Cemitério São João Batista, no Centro, e a promulgação da lei municipal 8.110/2023, que modernizou e regulamentou os serviços cemiteriais e funerários, substituindo a legislação de 1984.

Essas ações destacam o compromisso da gestão municipal com a modernização da infraestrutura funerária e com a excelência dos serviços oferecidos à população. Um aspecto de especial relevância é a manutenção do Serviço Funerário Assistencial, que beneficia famílias de baixa renda e representa, em média, 50% dos serviços realizados. Tal atendimento essencial é conduzido com um elevado padrão de qualidade, garantindo dignidade e acolhimento às famílias mais vulneráveis. Importante ressaltar que todos esses avanços foram alcançados sem qualquer aumento nas tarifas dos serviços funerários.