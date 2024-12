Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp 2024 termina no próximo dia 22 de dezembro

- PUBLICIDADE -



A 12ª Edição do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp está chegando ao fim. O evento, que começou em setembro, termina no domingo, dia 22 de dezembro, depois de 16 semanas de muito peixe e frutos do mar, à vontade, na Ceagesp.

Para encerrar a temporada com chave de ouro, a organização do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp incluiu uma novidade. A “Noite do Bacalhau com Vinho Verde” será a atração das quintas-feiras nessas últimas semanas do evento.

O público vai contar com uma sequência de seis pratos especiais à base de bacalhau. Tudo isso, sem contar todos os demais pratos disponíveis no cardápio semanal do festival.

Bacalhoada Festival

Farofa de Bacalhau em Lascas

Arroz de Bacalhau com Natas

Salada de Bacalhau com Castanhas

Croquete de Bacalhau

Casquinha de Bacalhau

O melhor de tudo é que dá para repetir quantas vezes quiser, e a primeira dose de vinho verde, obviamente, para quem for maior de 18 anjos, é de graça.

Diversidade de pescados

Neste ano, cerca de 30 mil pessoas foram prestigiar a temporada 2024 do Festival, cuja primeira edição aconteceu em setembro de 2013. O objetivo do evento é mostrar, por meio de receitas, toda a diversidade de pescados comercializada no atacado do maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina.

Com mais de 50 opções de pratos à base de peixes e de frutos do mar, o evento faz sucesso desde a primeira edição. Os ícones do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp continuam sendo a Paella à Marinera, gigante, servida num tacho de mais de um metro de diâmetro, e os exclusivos Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas.

Mas, ao longo dos anos, muitas outras atrações têm sido incorporadas ao cardápio semanal do evento. Como os pratos especiais servidos a cada dia do festival, entre eles a Caranguejada e o Macarrão com Camarões no interior do parmesão Grana Padano, servido aos domingos, sem contar a “Noite do Bacalhau e do Vinho Verde”.

Acarajé

Na verdade, o público já começa a comer assim que chega ao festival. As pessoas são recepcionadas com Casquinha de Siri, Caldinho de Peixe e Acarajé quentinho, preparado na hora.

No salão principal, o público se depara com a Paella gigante e com os espetos de camarão sendo servidos nas mesas. Isso sem contar com as opções de receitas com peixes de água doce e salgada, com destaque para o pirarucu, um dos maiores peixes do mundo.

Também chama a atenção das pessoas a variada mesa de saladas. Com dezenas de itens refrescantes, as opções incluem sempre muita salada com frutos do mar, além de diversos tipos de ceviches.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp até dia 22 de dezembro. Às quartas, quintas e sextas, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar).

Aos sábados, funciona a partir das 12h até 23h30 (almoço e jantar) Aos domingos, abre das 12h às 17h (somente almoço).

Pelo preço fixo de R$ 119,90 por pessoa, o público pode comer, quantas vezes quiser, os cerca de 50 itens disponíveis no cardápio. As bebidas e as sobremesas são cobradas à parte.

Crianças

Crianças de até cinco anos não pagam o festival. De seis a dez anos, pagam um terço do preço (R$ 39,96). Bariátricos também têm desconto: 50% sobre o valor do festival (R$ 59,95), mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

O acesso é pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – zona oeste da cidade de São Paulo-SP).

O estacionamento para automóveis também fica no Portão 4. O estacionamento de motos tem entrada pelo Portão 2 (atenção! aos sábados, o estacionamento para motos fica aberto somente até as 22h).

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – 2024

Quando : até 22 de dezembro (de quarta a domingo).

: até 22 de dezembro (de quarta a domingo). Horários : quarta, quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço).

: quarta, quinta e sexta, das 18h às 23h30 (jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço). Preço : R$ 119,90 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam um terço do valor do Festival (R$ 39,96). Bariátricos: desconto de 50% sobre o valor do festival (R$ 59,95), com apresentação de carteirinha ou laudo médico. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

: R$ 119,90 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam. De 6 a 10, pagam um terço do valor do Festival (R$ 39,96). Bariátricos: desconto de 50% sobre o valor do festival (R$ 59,95), com apresentação de carteirinha ou laudo médico. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte. Onde : no Espaço Gastronômico Ceagesp

: no Espaço Gastronômico Ceagesp Endereço : Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP).

: Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo – SP). Estacionamento : Portão 4 (automóveis) e Portão 2 (motos – aos sábados fecha às 22h).

: Portão 4 (automóveis) e Portão 2 (motos – aos sábados fecha às 22h). Mais informações e reservas: Acesse o www.festivaisceagesp.com.br