Hexag promove aulão gratuito na véspera da Unifesp em Guarulhos

O Intensivão Unifesp gratuito vai acontecer na nova unidade do Hexag Medicina de Guarulhos no dia 17 de dezembro, das 9h às 18h. A inscrição é pelo site do Sympla e tem apenas 100 vagas! Corra para garantir sua vaga no aulão de véspera e conhecer a metodologia que mais aprova em Medicina pública do país. No dia serão distribuídos brindes e descontos exclusivos para os participantes.

Nos dias 19 e 20 de dezembro acontecerá o Vestibular Misto da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e, para te ajudar, será realizado um dia inteiro dedicado aos temas que sempre caem neste exame.

Será um dia de imersão em Redação, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Biologia, Química, Física e Matemática com os melhores professores de Guarulhos, no cursinho Hexag Medicina.

Serviço:

Local: Hexag Medicina (Unidade Guarulhos)

Endereço: avenida Monteiro Lobato, 485 – Jardim Madeirense, em frente ao Corpo de Bombeiros

Dias e horários: 19 e 20 de dezembro, das 9h às 18h

Valor: Entrada gratuita

Site: Sympla (apenas 100 vagas) – https://www.sympla.com.br/evento/intensivao-unifesp-hexag-guarulhos/2764708