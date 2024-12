Programa Saúde Agora abre quatro UBS no sábado

- PUBLICIDADE -



No próximo sábado (14) a Prefeitura de Guarulhos abre quatro Unidades Básicas de Saúde pelo programa Saúde Agora. As UBS Vila Fátima, Jardim Paulista, Jardim Álamo e Dinamarca funcionarão das 8h às 16h para prestar os atendimentos tradicionais, como vacinação e exames.

Vale lembrar que durante a semana 68 das 69 UBS também estão disponíveis, operando de segunda a sexta-feira, em sua maioria das 7h às 17h. A UBS Morros, atualmente em reforma, segue fechada.

Os serviços ofertados sem a necessidade de agendamento prévio no sábado incluem testes rápidos para a detecção do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), curativos e dispensação de medicamentos.

Apenas consultas médicas e exames de Papanicolau precisam ser agendados previamente na própria unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Em alinhamento com a campanha Dezembro Vermelho, as quatro unidades abertas no sábado oferecerão orientações sobre as infecções sexualmente transmissíveis, e na UBS Vila Fátima também haverá orientações para o combate à dengue.

Serviço:

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25 – Vila Fátima

UBS Jardim Paulista: rua Itaguaí, 97 – Jardim Moreira

UBS Jardim Álamo: rua Nicolina Lapenna Turri, 15 – Jardim Álamo

UBS Dinamarca: rua Araucária, 277 – Vila Dinamarca