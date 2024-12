Santos F.C. e Embaixada do Santos: Jogo histórico em Guarulhos com churrasco e presença de ídolos

No próximo dia 14 de dezembro, Guarulhos será palco de um evento histórico para os amantes do futebol. O Estádio Cícero Miranda, localizado no bairro Lago dos Patos (Vila Galvão), receberá uma partida inédita entre as equipes Santos F.C. (Master) e Embaixada do Santos (Guarulhos), às 10h30.

A partida promete reviver grandes momentos do futebol, reunindo ídolos eternos do Santos F.C., que voltarão a vestir a camisa do clube em um jogo repleto de emoção. Para aumentar ainda mais o clima de festa, as mascotes oficiais do Santos, Baleinha e Baleião, estarão presentes, animando os torcedores.

Além do jogo, os presentes poderão aproveitar um delicioso churrasco, que será servido das 12h às 14h, por R$50,00, com bebidas à parte. O consumo será controlado por pulseira, e haverá um espaço reservado para garantir conforto e exclusividade aos participantes.

O evento promete ser uma verdadeira celebração do futebol e uma oportunidade única para os torcedores do Santos viverem momentos inesquecíveis. Não deixe de prestigiar esse grande dia e acompanhar de perto seus ídolos!

Serviço:

Data: 14/12

Horário: 10h30

Local: Estádio Cícero Miranda – Lago dos Patos, Vila Galvão

Churrasco: Das 12h às 14h – R$50,00 (bebidas à parte, controle por pulseira)

Instagram: @fessao_oficial