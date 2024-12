Vila das Palmeiras recebe árvores nativas da Mata Atlântica

No último sábado (7) a Prefeitura de Guarulhos plantou 12 mudas de ipê-roxo no canteiro central da avenida Antônio de Souza, na Vila das Palmeiras. A atividade contou com a colaboração de doze voluntários que, antes do plantio, receberam dos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) noções básicas sobre o plantio e a importância da arborização urbana para a melhoria da qualidade de vida.

A ação comemorativa do aniversário de 464 anos da cidade fez parte das atividades da Sema para o combate às mudanças climáticas, uma vez que a arborização urbana combate o aumento da temperatura ambiente, reduz os alagamentos e a poluição sonora e melhora a qualidade do ar.

A Prefeitura plantou neste ano 8.369 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica local por toda a cidade. Na atual gestão (2017-2024) foram plantadas até o momento 47.340 árvores, além da doação de mais de 43 mil mudas nos últimos dois anos, quando teve início o projeto de produção e doação desses itens.