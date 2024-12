Conservatório Municipal de Guarulhos celebra avanços importantes nos últimos anos

- PUBLICIDADE -





O Conservatório Municipal de Guarulhos, equipamento dedicado ao ensino gratuito da música ao guarulhense, detém extensa lista de conquistas nos últimos oito anos, período no qual o prefeito Guti esteve à frente da cidade. Entre elas destacam-se a mudança para um prédio próprio com maior capacidade de atendimento dos alunos e a realização de mais de 500 espetáculos gratuitos dos grupos formados por estudantes e das duas orquestras da cidade.

A nova sede, inaugurada em 2023, dispõe de 26 salas, sendo quatro para aulas teóricas e 16 para práticas, além de auditório, biblioteca, refeitório e sala de inclusão e apoio à pessoa com deficiência. No momento 523 pessoas estudam no espaço mensalmente. “Até 2016 o conservatório funcionava em um prédio com menos salas e, além disso, com cerca de dois anos de aluguel atrasado, o que apresentava um risco para a continuidade dos atendimentos educacionais. Hoje estamos em um espaço muito mais adequado, que foi inclusive reformado para melhor atender os alunos”, afirmou o secretário de Cultura, Matheus Dias.

A valorização dos professores também merece destaque quando se trata dos avanços. A Secretaria de Cultura conquistou aumento salarial de 50% na hora-aula para os docentes, além de publicar edital para a contratação de 22 novos professores a fim de incrementar o quadro e aumentar a grade de cursos ofertados, enriquecendo ainda mais o currículo e o portfólio dos alunos.

“Tanto o investimento em um novo prédio quanto a valorização dos docentes mostram a preocupação do prefeito Guti em oferecer uma formação mais adequada para os músicos da cidade. Para a gestão, a formação cultural e o acesso à cultura são ações significativas de mudança de vida para os nossos jovens e adultos”, disse Dias.

Mudanças nas práticas de ensino também surtiram efeito no processo de permanência dos estudantes nos cursos. Até 2016 os alunos tinham inicialmente aulas teóricas e aguardavam em uma lista por até três anos para iniciarem as aulas práticas, o que fazia com que os cursos tivessem alta taxa de evasão. A mudança para um modelo de ingresso simultâneo em aulas teóricas e práticas resultou em, além da redução da desistência e de um maior número de concluintes, um maior engajamento e uma sensação de pertencimento dos estudantes.

“Esses esforços resultam em alunos muito mais comprometidos e isso pode ser visto em todas as apresentações gratuitas realizadas tanto pelos alunos do conservatório quanto pelas nossas duas orquestras, a Jovem e a Gru Sinfônica, esta última criada durante o governo Guti”, afirmou o secretário. Desde 2017 houve 536 apresentações musicais, que reuniram cerca de 295 mil pessoas em espaços públicos municipais, instituições parceiras como o Sesc Guarulhos e até mesmo fora da cidade. “É uma alegria assistir à cidade crescer e nossos músicos crescerem junto, expandindo seus horizontes”, concluiu Dias.