Guarulhos convoca população para o Dia D de Mobilização contra a Dengue neste sábado

Neste sábado (14) Guarulhos se une à mobilização nacional de combate à dengue e convida a população a adotar medidas simples, mas essenciais, para conter a proliferação do mosquito Aedes aegypti, principal transmissor da doença. Agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, uniformizados e devidamente identificados, visitarão residências ao longo do dia para oferecer orientações preventivas e reforçar a importância do engajamento de todos.

Neste ano, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o continente viveu a maior epidemia de dengue desde o início dos registros, em 1980. Foram mais de 12,6 milhões de casos notificados, quase três vezes mais do que em 2023. Destes, mais de 21 mil evoluíram para casos graves, resultando em 7,7 mil mortes, com Argentina, Brasil, Colômbia e México concentrando a maior parte dos casos e óbitos.

Em Guarulhos, entre 1º de janeiro e 5 de dezembro deste ano foram registrados 80.822 casos de dengue, com 138 mortes, evidenciando a gravidade da situação. A Opas alerta que fatores como eventos climáticos, urbanização desordenada, acúmulo de água e má gestão de resíduos criam condições para o aumento de mosquitos.

Para evitar novos casos a Prefeitura de Guarulhos reforça que a prevenção comece dentro de casa.

Confira as orientações

– Elimine qualquer recipiente que acumule água, como latas, garrafas, pneus e vasos de plantas;

– Mantenha caixas d’água, tonéis e cisternas bem tampadas;

– Limpe calhas e ralos regularmente para evitar o entupimento;

– Lave semanalmente com escova e sabão os pratos de plantas e bebedouros de animais.