Guarulhos investe em bem-estar e envelhecimento saudável para o público 60+

No início da administração Guti, em 2017, a Prefeitura de Guarulhos criou a Subsecretaria de Políticas para o Idoso (SPI) para investir em diversas ações voltadas ao segmento como forma de proporcionar-lhes bem-estar, qualidade de vida, envelhecimento ativo e saudável. O projeto Academia na Praça 60+, por exemplo, oferece atividades físicas gratuitas ministradas por professores de educação física, já atua em 32 polos instalados em bairros distantes do Centro e conta com mais de três mil pessoas acima de 60 anos inscritas. Os endereços dos polos podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/academia-na-praca-60.

“A criação da subsecretaria e a implantação de programas só foram possíveis devido à grande sensibilidade do prefeito Guti com a pessoa idosa, a qual muito contribuiu para a construção e o desenvolvimento do município”, disse o gestor da pasta, Walid Shuqair, lembrando que a Subsecretaria de Políticas para o Idoso integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Já para combater a violência contra idosos e divulgar direitos e necessidades fundamentais das pessoas com mais de 60 anos a administração municipal promove rodas de conversa e palestras. Além disso, forma condutores do transporte público para a atenção, o atendimento e o cuidado adequado ao segmento e às pessoas com deficiência, atingindo 2.075 profissionais até o momento.

Uma proposta desenvolvida experimentalmente e que poderá se tornar um programa de governo foi a implantação de Núcleos de Convivência para o Idoso, que funcionam como espaços de socialização e fortalecimento de vínculos para a terceira idade em situação de vulnerabilidade social, oferecendo gratuitamente oficinas e atividades de lazer e recreação como dança sênior, artesanato, inclusão digital, estimulação cognitiva e motora, rodas de conversa, entre outras.