Nova Miss Guarulhos destaca a emoção e a honra de poder representar a cidade

Luciana Testi do Nascimento, de 20 anos, é a mais nova guarulhense a realizar o sonho de vencer o mais importante concurso de beleza da cidade, o Miss Guarulhos, realizado no último sábado (7) no Adamastor. Para ela, é uma grande honra poder representar sua cidade natal e quer ir mais longe.

Natural da cidade, Luciana sempre viveu com sua família na Vila São Pedro, região da Ponte Grande, onde também estudou desde o ensino fundamental até o médio em escolas públicas. Hoje Luciana é estudante do curso de farmácia bioquímica e deve se graduar já em 2025, ano para o qual ela paneja também outras conquistas. “Sou cheia de sonhos: além de me formar, se Deus permitir vão entregar o meu apartamento e, claro, pretendo ir para o Miss São Paulo representar a cidade”.

Não é a primeira vez que Luciana se destaca em concursos por sua beleza: em 2019 ela conquistou o título de Miss Simpatia Teen Guarulhos.

Nascida em uma família humilde, ela recorda com alegria sua infância, quando adorava brincar na rua e andar de bicicleta. Ela também sente muito orgulho em recordar sua forte raiz nordestina, a que ela credita seu desejo de sempre estar próxima da família, com quem adora compartilhar o cotidiano e viajar.

Aos 20 anos, Luciana, que já possui um histórico de conquistas em Guarulhos, comenta a emoção de ser escolhida Miss Guarulhos. “Meu coração transborda de felicidade e me sinto muito honrada de poder representar a nossa cidade. Foram tantos dias de luta para finalmente alcançar a vitória, e hoje saio vitoriosa! Gratidão a todos que fizeram parte da minha história”.