Programação natalina nos CEUs agita as crianças neste final de semana em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O fim de ano em Guarulhos segue com uma vasta programação, repleta de lazer e diversão para toda a família. Na próxima sexta-feira (13), a partir das 15h, acontece a Festa de Natal no CEU São Domingos. Algodão-doce, pipoca, apresentações musicais, visita do Papai Noel e outras ações prometem agitar os visitantes. A entrada é gratuita.

Os festejos natalinos ocorrerão também no sábado (14), a partir das 9h, no CEU Bambi, e às 13h no Parque Júlio Fracalanza. O encerramento desta atividade acontece na próxima sexta-feira (20), às 16h, no CEU Continental, e no sábado (21), às 12h, no CEU Presidente Dutra.

Nos dias 14 e 15 de dezembro a Prefeitura de Guarulhos promove o Diversão no CEU – Alegria em Família no CEU Bonsucesso. A festa começa às 13h e segue até as 18h nos dois dias. Um dos eventos mais animados do ano também é gratuito e repleto de atrações para as crianças. Serão mais de vinte brinquedos infláveis disponíveis, parede de escalada, bungee trampolim, fliperama, pintura de rosto, pedalinho, caiaque e muita alegria.

Todas as atividades contam com equipes de apoio a fim de garantir a segurança durante os momentos de diversão das crianças.

Aconteceu

No último dia 8, aniversário de Guarulhos, o CEU Parque São Miguel recebeu as festividades de Natal, trazendo uma decoração com árvore sustentável e borboletas que batiam as asas criadas por um sistema de robótica, encantando o público presente.

As crianças foram recepcionadas pelo Mickey e pela Minnie natalinos, além, é claro, do Papai Noel. Cama elástica, escultura de bexiga, oficina de pulseirinhas, sala de dança das cadeiras, just dance, pipoca e algodão-doce animaram o evento. A ação contou ainda com a apresentação do balé O Quebra-Nozes, de Tchaikovski.

Serviço

Os endereços dos CEUs de Guarulhos podem ser verificados em https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.

Já o Parque Julio Fracalanza fica na rua Joaquim Miranda, s/nº, Vila Augusta.