Silvio Alves, do X Supermercados e da ACE, reúne imprensa de Guarulhos

O empresário Silvio Alves, CEO da rede X Supermercados e presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, reuniu a imprensa da cidade nesta quinta-feira, 12/12, no Boteco e Restaurante Nordestino, no Jardim Santa Clara. O encontro serviu como uma confraternização e como um reforço na parceria que a empresa e a entidade que Silvio representa têm com os comunicadores de Guarulhos.

Silvio destacou a importância do trabalho da imprensa da cidade e ressaltou que o apoio do Poder Público e da inciativa privada são essenciais para que o jornalismo local exerça sua função de forma independente.

“Guarulhos é uma metrópole. Maior do que muitas capitais. Mas não temos uma TV aberta, um veículo de comunicação de massa. Por isso, o trabalho de cada um de vocês é essencial para que nossa sociedade evolua”, apontou.

Silvio ponderou que a atuação independente, por vezes, exige críticas. E que isso é fundamental para que a cidade cresça. “Apontar erros de uma administração deveria ser valorizado, pois isso ajuda Guarulhos a corrigir rotas e crescer. É papel da imprensa noticiar o que está correto e o que precisa mudar”, completou.

Participaram do encontro representantes de 14 veículos de comunicação: Guarulhos Hoje, Guarulhos em Destaque, Click Guarulhos, GRU Diário, Tribuna Livre, Café com Gaza, Guarulhos em Foco, Rede Cidade Live, Radar de Notícias, Folha do Ponto, Jornal de Guarulhos, Aqui Agora Guarulhos, Rádio Soberana e Guaru News. Representantes do G7 News e do Cidade de Guarulhos não puderam comparecer.