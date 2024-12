Guarulhos recebe jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior a partir de 4 de janeiro

- PUBLICIDADE -



O Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, será palco dos jogos do grupo 29 da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partir do dia 4 de janeiro, Flamengo (SP), representante de Guarulhos na competição, América (SE), Barra (SC) e Internacional (RS) disputam duas vagas para a segunda fase.

O rubro-negro guarulhense estreia diante do Barra FC às 12h45. A partida terá transmissão no canal Paulistão, no YouTube. Em seguida, Internacional e América fecham a rodada, às 15h. Campeão do torneio em cinco oportunidades, o time gaúcho chega como favorito na chave.

Na terça-feira, dia 7 de janeiro, Barra e Internacional abrem a segunda rodada às 13h. Já o Flamengo entra em campo às 15h15 contra o América (SE). Na sexta-feira, dia 10 de janeiro, as partidas da última rodada do grupo acontecem pela manhã: América (SE) e Barra (SC) jogam às 8h45 e o duelo entre Flamengo e Internacional será às 11h, com transmissão do canal SporTV.