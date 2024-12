Guarulhos apresenta saldo positivo de 61 mil pessoas empregadas nos últimos oito anos

- PUBLICIDADE -



Entre os anos de 2017 e 2024 Guarulhos apresentou salto positivo na geração de trabalho, com 61,4 mil pessoas empregadas formalmente. O número, extraído do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, é resultado da diferença entre o número de pessoas admitidas em vagas formais, 1.147.754, e o de pessoas desligadas (1.086.324). Por diversas ocasiões nos últimos anos o município figurou nas primeiras posições na lista de cidades que mais geraram empregos no país, ocupando, mais de uma vez, o lugar de cidade não capital com maior saldo positivo.

O cenário de avanço foi desenhado a partir dos esforços da atual gestão para atrair grandes empreendimentos para a cidade, além de oferecer capacitação gratuita para que o guarulhense ocupe essas vagas. “Nos últimos anos assistimos em Guarulhos à chegada de grandes empresas como Mercado Livre, Shein, Hospital São Luiz e outras. Em todas elas os processos seletivos foram feitos em parceria com a Ameg (Agência Publica de Empregos de Guarulhos), o que deu prioridade de contratação ao morador da cidade. Isso transformou a realidade de quem antes tinha dificuldade em encontrar um emprego”, explicou o secretário do Trabalho, Eduardo Barreto.

De acordo com Barreto, os números positivos da cidade demonstram as metas e os ideais do prefeito Guti, que sempre investiu em empregabilidade por acreditar que o trabalho é capaz de oferecer uma vida melhor e mais digna ao munícipe. “Ouvimos muitas vezes o prefeito dizer que o sonho dele é que não haja mais guarulhenses desempregados e que todos possam levar alimento para dentro de casa. É por isso que trabalhamos tanto, para entregar uma cidade com mais pessoas tendo renda e não passando necessidade”, comentou.

Agência Municipal de Empregos

Além dos incentivos fiscais concedidos às empresas para que se instalem em Guarulhos, a atual administração também atende, por meio da Ameg, o munícipe que está em busca de uma colocação profissional. O equipamento é uma agência de empregos publica e gratuita, que conecta as empresas da cidade aos munícipes.

Nos últimos oito anos a Ameg realizou cerca de 470 mil encaminhamentos para as 77,5 mil vagas cadastradas no órgão pelas empresas parceiras na cidade. Além disso, o número de empresas que cadastraram suas vagas na Ameg teve um salto de 199 em 2017 para 674 em 2024.

Capacitação profissional

Por acreditar que a qualificação profissional abre portas, a gestão Guti entregou nos últimos oito anos mais de 22,9 mil certificados nos 242 cursos oferecidos apenas na Secretaria do Trabalho.

As formações, sempre gratuitas, alcançaram jovens e adultos de toda a cidade em projetos como o programa Jovem Trabalhador e o Centro de Qualificação Profissional, além de cursos ofertados em parceria com o Sebrae, o Senai, o Centro Paula Souza e o governo do Estado de São Paulo.