‘Cem Anos de Solidão’: O que você precisa saber sobre história que ganha série

Cem Anos de Solidão, série baseada na obra-prima do escritor colombiano Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura, estreia nesta quarta-feira, 11, na Netflix. A primeira parte da série terá oito episódios e é uma das grandes apostas da plataforma de streaming em 2024.

Tudo começa com o casamento dos primos José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán. Sem a aprovação dos pais, eles deixam o vilarejo onde vivem e iniciam uma viagem até se assentarem às margens de um rio.

Eles logo batizam esse lugar de Macondo, uma cidade mítica que serve de palco para a saga que acompanha sete gerações da família Buendía, atormentada pela loucura, amores impossíveis, uma guerra sangrenta e o medo de uma terrível maldição.

Os personagens de Cem Anos de Solidão são visitados por fantasmas, uma praga de insônia envolve Macondo, uma criança nasce com rabo de porco e um sacerdote levita sobre o chão. Mas essa é só uma parte do cultuado romance.

“A fascinação mundial despertada por Cem Anos de Solidão foi a reação lógica à energia poética do escritor e à sua fulgurante imaginação. Mas também a um tema que ronda as fantasias dos ocidentais desde o descobrimento do Novo Mundo e que a partir da Revolução Cubana se transformou em verdadeira obsessão: a inocência do latino-americano e o poder corruptor do Ocidente”, escreveu o crítico Carlos Granés.

Publicado em 1967, Cem Anos de Solidão foi fundamental para o “boom latino-americano”, movimento literário que apresentou ao mundo outros nomes como o do argentino Julio Cortázar, o do mexicano Carlos Fuentes e o do peruano Mario Vargas Llosa.

O livro fez enorme sucesso. A primeira edição, com oito mil exemplares, se esgotou em 15 dias. Foi só o início. Hoje, a obra que já foi traduzida para mais de 40 idiomas soma mais de 50 milhões de cópias vendidas.

No Brasil, já são 129 edições desde 1977. A obra está no catálogo do Editora Record.

Apesar disso, a adaptação para a Netflix, que estreia uma década depois da morte do autor, aos 87 anos, tem a anuência da família Mais do que isso, os filhos – Rodrigo García e Gonzalo García Barcha – são produtores executivos da série.

Na tentativa de se manter fiel ao livro, a série foi inteiramente filmada na Colômbia e falada em espanhol. A direção está a cargo de Laura Mora Ortega e Alex García López.

O elenco é majoritariamente colombiano, com Claudio Cataño vivendo o coronel Aureliano Buendía, Marleyda Soto interpretando Úrsula Iguarán e Marco González como José Arcadio Buendía.

Cem Anos de Solidão

Autor: Gabriel García Márquez

Trad.: Eric Nepomuceno

Editora: Record (448 págs.; R$ 154,90 em capa dura; R$ 69,90 em capa comum; e R$ 29,90 em e-book)