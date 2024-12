De ‘Calma, calabreso’ a ‘Que show da Xuxa é esse?’, confira 10 memes mais populares no Google

- PUBLICIDADE -



Já é tradição. O Google faz as suas retrospectivas ao fim de cada ano. O levantamento mostra os temas e assuntos que estiveram em alta no seu sistema de buscas.

Uma dessas retrospectivas é a lista dos memes mais procurados. Tem alguns que ficaram popularíssimos, como “Calma, calabreso”, eternizado pelo ex-BBB Davi Brito, e “Que show da Xuxa é esse?”, que ganhou fama depois da exibição do documentário Pra sempre Paquitas pelo Globoplay.

Outros não são tão conhecidos, mas apareceram nas buscas do Google, como “Tainha, vinho e muito…”, que surgiu em 2013, mas foi atualizado quando o seu criador, o empresário Sálvio Vieira, anunciou o divórcio. Entenda a seguir.

1- Amostradinho

O meme nasceu pelas mãos de Matheus Cobertura (@MatheusCobertura). Ele criou para o TikTok um vídeo fantasiado de “morte”, reagindo a pessoas em situação de risco, como um motociclista sem capacete, uma dupla que vai pedir dinheiro emprestado a um agiota ou um praticante de parkour. Nos vídeos, ele usa o bordão “Eu gosto assim, desses que são amostradinhos “

2- Tainha, Vinho e muito…

Este meme é das antigas. Ele nasceu em 2013, quando o empresário catarinense Sálvio Vieira gravou uma mensagem de Dia dos Namorados para a sua esposa. No vídeo, ele diz que a noite teria “tainha, vinho e muito sexo”. A frase foi amplamente usada em diversos contextos. Na Copa do Mundo de 2021, ele posou para uma foto usando uma camiseta onde se lia “Tainha, vinho e muito hexa”. Em 2024, ele anunciou o seu divórcio, reaquecendo o Memê

3- Vou nada

Tudo começou com um vídeo do influenciador Carlos, conhecido como Tata. Ele aparece comendo uma melancia, quando uma voz grita: “joga isso fora, Carlos” e ele responde “Vou nada!”. Bastou para a expressão viralizar e ser amplamente usada por aqueles que se recusam a fazer qualquer coisa.

4- Calma, calabreso

Ainda em 2023, o comediante Toninho Tornado começou a usar a expressão. Conhecido por chamar pessoas por apelidos aleatórios, ele cunhou expressões como CNPJoto, dipirono e calabreso. Mas, a popularidade veio quando o então BBB Davi Brito disse “Calma, calabreso”, durante uma das muitas tretas protagonizadas pelo ganhador da edição de 2024.

5- Uma nova emoção

O filme Divertida Mente 2 chegou fazendo muito barulho nas redes sociais. Junto com ele, o meme “Uma nova emoção”. É que no filme, duas novas emoções começam a ocupar a cabeça de Riley, a protagonista da animação: Inveja e Ansiedade. Os internautas viralizaram a cena na qual a Alegria se assusta com a chegada das duas novas emoções.

6- Que Show da Xuxa é esse?

Em 2024, o Globoplay apresentou a série documental Pra Sempre Paquitas, que reconta a história e a trajetória das ex-assistentes de palco de Xuxa. Nas chamadas promocionais da série, a Globo usou um recorte de uma fã – depois identificada como Patrícia Veloso – indignada porque não conseguiu entrar no Show da Xuxa. Ela, muito inflamada, diz: “Que Show da Xuxa é esse?”. A expressão passou a ser usada para qualquer situação absurda ou inesperada.

7- Meu nome é Júlia

Outro meme que voltou a ganhar tração em 2024 foi “Meu nome é Julia”. É um meme de 2015, quando a menina Júlia Ruffato, na época com 11 anos, inseriu a frase “Meu nome é Júlia”, no refrão da música Dark Horse, de Kate Perry. No último Rock in Rio, a multidão resgatou o meme no show da cantora pop.

8- Não sufoque o artista

A origem do meme “Não sufoque o artista” é incerta. No TikTok, a frase começou a ser usada por criadores de conteúdo como uma resposta às pressões que sofriam. Mas ela ganhou popularidade quando grandes artistas como Luísa Sonza a incorporaram em vídeos cheios de humor.

9- Cadeirada

Como tudo no Brasil vira meme, o que acontece em um debate eleitoral não poderia passar em branco. A cadeirada que Datena deu em Pablo Marçal quando eles concorriam à prefeitura de São Paulo conquistou a nona posição do ranking de memes do Google. O meme foi usado por muitos criadores em situações em que eles perdiam a paciência.

10- Casca de bala

Título da música de Thullio Milionário, a expressão “Casca de bala” indica uma pessoa que é muito próxima e companheira, que topa tudo. O sucesso da música fez a expressão viralizar e ser amplamente utilizada nas redes. A música foi a mais popular no TikTok brasileiro este ano.