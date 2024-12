Prefeitura realiza mais de 300 km de recape pelo programa Novo Asfalto

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos já concluiu mais de 300 km de recape de ruas e avenidas em diversos bairros da cidade, o que equivale à distância entres os municípios de São Paulo e Ribeirão Preto. A iniciativa faz parte do programa Novo Asfalto, uma força-tarefa gerenciada pela Secretaria de Obras após a assinatura de alguns convênios que possibilitaram esse investimento no município.

Desde o começo do programa as avenidas Tiradentes, Salgado Filho, Monteiro Lobato, Brigadeiro Faria Lima, entre outras, receberam novo asfalto, além de ruas nas regiões de Cumbica, Pimentas, Bonsucesso, Taboão, Jardim Bom Clima, Jardim Paraventi e Centro.

“Trabalhamos todos os dias para melhorar a infraestrutura da cidade e trazer um melhor asfalto para Guarulhos sempre foi uma das prioridades. Essa melhoria significa mais segurança, mobilidade urbana e economia para quem trafega pelo município”, afirmou o prefeito Guti.

Corredores de ônibus

A construção e o aprimoramento de corredores de ônibus também foram tratados como prioridade pela Secretaria de Obras. Hoje o corredor de quatro quilômetros da avenida Monteiro Lobato está conectado aos 5,3 quilômetros da faixa exclusiva na avenida Santos Dumont, assim como o corredor da avenida Papa João Paulo I (3,6 km), que vai até a alça de acesso da rodovia Presidente Dutra (km 213) à avenida Jacu Pêssego, em Cumbica.

Esses corredores beneficiam cerca de 123 mil usuários do transporte público que utilizam essas vias, tanto no sentido Centro quanto no bairro, com viagens mais rápidas.