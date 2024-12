Proteção Animal de Guarulhos conta com drone para fiscalizar denúncias de maus-tratos

O Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos agora conta com um importante aliado na fiscalização de denúncias de maus-tratos. Já está à disposição para uso dos servidores um drone, equipamento viabilizado pela Secretaria de Meio Ambiente.

O dispositivo, que se movimenta no ar por controle remoto, transmite e registra imagens que poderão servir como provas para fundamentar as denúncias junto à Polícia Civil.

“Agora podemos registrar imagens de quintais, casas abandonadas com animais e demais locais nos quais não podemos entrar sem prévia autorização para registrar as imagens, que servirão como provas para acionarmos a Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente”, explica Andrea Viegart, diretora do DPAN. Dois servidores do departamento possuem certificado de operador de drone.

Denúncias de maus-tratos contra animais em ambiente particular devem ser feitas por meio do link www.webdenuncia.sp.gov.br/depa.