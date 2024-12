Saúde Agora encerra 2024 com a abertura de cinco UBS neste sábado

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos abrirá cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) no próximo sábado (21) para consultas, exames e vacinação, encerrando as atividades de 2024 do programa Saúde Agora. As UBS Cavadas, Jardim Palmira, Jovaia, Haroldo Veloso e Pimentas funcionarão das 8h às 16h. Criado pela atual gestão em maio de 2017, o programa utiliza um sistema de rodízio entre as 69 UBS da cidade para ampliar o acesso aos serviços básicos de saúde durante os sábados, beneficiando especialmente quem enfrenta dificuldades para se deslocar durante a semana.

As consultas médicas e os exames de Papanicolau devem ser previamente agendados, enquanto que os demais serviços serão oferecidos por demanda espontânea. Entre eles estão testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, atualização da carteira de vacinação, curativos, dispensação de medicamentos e regularização dos compromissos do programa Bolsa Família.

Em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado em 1° de dezembro, as unidades também reforçarão ações educativas e preventivas contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, promovendo conscientização e orientação à população.

Serviço

UBS Cavadas: rua Cavadas, 412 – Vila São João

UBS Jardim Palmira: rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 125 – Jardim Palmira

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361 – Jardim Rossi

UBS Haroldo Veloso: rua Pocrane, 79 – Conjunto Haroldo Veloso

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84 – Pimentas