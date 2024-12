Zoológico comemora aniversário de 5 anos do leão Madiba com presentes e bolo

- PUBLICIDADE -



O Zoológico de Guarulhos comemorou nesta quinta-feira (19) o aniversário de cinco anos do leão Madiba. Como nos anos anteriores, o recinto dos grandes felinos recebeu enriquecimento ambiental em forma de caixas de papelão decoradas como presentes espalhadas pelo ambiente e um bolo de carne.

Quem passeava pelo local e parou para participar da comemoração assistiu a uma pequena apresentação sobre os hábitos, a alimentação, a saúde e a origem dos leões que moram no parque. A plateia colaborou fazendo silêncio para não assustar o animal, que encantou a todos com sua beleza enquanto brincava com seus presentes.

Madiba chegou ainda filhote ao zoo em julho de 2020. Em dezembro do mesmo ano, o animal passou a dividir o recinto com Kalipha. Os dois leões nasceram no Zoológico de São Paulo e integram um programa internacional de conservação dos grandes felinos.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 17h (entrada até as 16h30). Gratuito.