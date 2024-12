Aprovação de Guti passa de 71% em seu último ano de gestão na Prefeitura de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A aprovação do prefeito Guti (PSD) à frente de Guarulhos, a segunda mais importante cidade do Estado de São Paulo, atingiu 71,2% neste mês de dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta semana pelo Instituto Vox Brasil. No levantamento anterior, realizado em setembro, a aprovação era de 64,3%, o que indica um crescimento de 6,9 pontos percentuais nesta reta final do segundo mandato.

Segundo o Vox Brasil, o percentual de eleitores que desaprovam a gestão do prefeito é de 26,3%. Outros 2,5% não sabem ou não responderam. O levantamento também mostrou que 12,7% consideram a gestão de Guti como Ótima, enquanto outros 24,4% afirmam ser Boa. 35,1% consideram Regular, contra 9,4% de Ruim e 15,3% de Péssima.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores nos dias 11 e 12 de dezembro nos domicílios de Guarulhos de forma presencial.

A pesquisa

O(A) senhor (a) aprova ou desaprova o modo como o prefeito Guti administrou Guarulhos nos últimos 8 anos?

Aprova: 71,2%

Desaprova: 26,3%

Não sabe/Não Respondeu: 2,5%

Como o (a) senhor (a) considera a gestão do prefeito Guti em Guarulhos?

Ótima: 12,7%

Boa: 24,4%

Regular: 35,1%

Ruim: 9,4%

Péssima: 15,3%

Não sabe/Não Respondeu: 3,1%