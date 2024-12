Guarulhos compra caminhão para combater pancadões e eventos ilegais

- PUBLICIDADE -



O prefeito Guti anunciou no sábado (21) que Guarulhos encerrou o processo licitatório para a aquisição de um caminhão usado pelas forças de segurança para combater pancadões e outros eventos ilegais na cidade. A iniciativa foi do vereador eleito Gustavo Mesquita (PSC), que obteve os recursos junto ao deputado federal Delegado Palumbo (MDB).

O veículo deverá ser incorporado em breve à frota da Guarda Civil Municipal (GCM). A expectativa é que o caminhão seja entregue já no primeiro semestre de 2025.

“Denominamos tormenta porque os eventos irregulares que bloqueiam as ruas e operam com o som altíssimo de fato atormentam a vida das famílias que desejam descansar ou ter uma noite de paz, ainda mais quando têm idosos, crianças e pessoas autistas”, afirmou Guti.

Com a licitação já realizada e homologada, a Prefeitura deverá assinar nos próximos dias o contrato de fornecimento do veículo, preparado para operações policiais especiais. O caminhão possui espaço para o deslocamento de GCMs, grafismo da corporação, sirenes e sinais luminosos, além de ser equipado com jatos de pressão d’água que serão utilizados durante a dispersão de multidões de forma segura, preservando a integridade física das pessoas e as equipes da GCM durante as ocorrências.