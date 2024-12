Prefeitura inaugura no Pimentas segunda unidade do Hospital Animal de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O prefeito Guti inaugurou nesta segunda-feira (23), na região do Pimentas (avenida Jurema, 594, Parque Jurema), mais um Hospital Animal de Guarulhos (HAG). Esta é a segunda unidade do equipamento destinado ao atendimento gratuito a cães e gatos instalada neste mês no município. O primeiro HAG começou a atender no dia 9 de dezembro, no Centro (rua Luiz Gama, 217).

Durante a cerimônia de inauguração Guti falou sobre a importância de um hospital púbico para animais. “Muitas pessoas não têm como acessar serviços particulares para cuidar de seus bichinhos, por isso estamos colocando pra funcionar esta segunda unidade do HAG em Guarulhos. Este é mais um compromisso do nosso plano de governo que temos a satisfação de entregar à população”, afirmou.

Assim como a unidade Centro, o HAG Pimentas oferece gratuitamente consultas clínicas nas especialidades oftalmologia, gastroenterologia, odontologia, cardiologia e ortopedia, exame de ultrassonografia abdominal, ecocardiograma, eletrocardiograma, exames de sangue e de raios X, além de cirurgias gerais, oncológicas e ortopédicas.

A operação do HAG é realizada pela Associação Paulista de Medicina Veterinária.

Atendimento

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com distribuição de senhas a partir das 7h30. Os tutores devem apresentar documento com foto e comprovante de residência em Guarulhos.