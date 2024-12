Reinauguração do Campd fortalece o cuidado e o acolhimento à pessoa com deficiência em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Após passar por uma ampla reforma e modernização, o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência (Campd) foi reinaugurado nesta segunda-feira (23) pela Prefeitura de Guarulhos. Localizado na viela Porto Belo, 28, Vila São Jorge, o espaço foi revitalizado para oferecer serviços de saúde com excelência, priorizando o atendimento humanizado e acessível.



As melhorias incluíram a ampliação da recepção, adequação das portas para cadeirantes, renovação da pintura e dos vidros, instalação de grades e telas mosquiteiras nas janelas, além de ar-condicionado nos consultórios. O local também ganhou um banheiro exclusivo para o consultório de ginecologia, uma passagem para funcionários, além da adequação da rampa de acesso veicular e a construção de uma nova rampa para pedestres, garantindo mais acessibilidade e conforto para usuários e profissionais.

“Mais uma entrega importante antes do final do nosso mandato. Nós inauguramos este prédio em 2017, nosso primeiro ano, e agora garantimos ampliação e reforma. Estamos deixando uma cidade muito melhor do que encontramos. Finalizamos muitas obras que a gestão anterior não terminou e aquelas que deixamos estão ou licitadas ou com trabalhos já iniciados, com dinheiro em caixa”, disse o prefeito Guti.



Sobre o Campd



Inaugurado em 7 de abril de 2017, no início da gestão Guti, o Campd é um ambulatório de média complexidade que se dedica ao atendimento qualificado e humanizado à pessoa com deficiência. Sua missão é oferecer atenção integral à saúde, além de apoiar cuidadores e familiares por meio de diversas ações.



Voltado a pessoas com deficiência que residem em Guarulhos e que já passaram por algum serviço de reabilitação, o Campd atua na continuidade do cuidado, buscando minimizar sequelas e promover qualidade de vida. Com uma média de 2.100 atendimentos mensais, o serviço conta com uma equipe multiprofissional que abrange diversas especialidades, como clínica médica, ortopedia, ginecologia, psiquiatria, neurologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicologia.



Entre os serviços oferecidos destacam-se o grupo de fisioterapia para reabilitação de pacientes que sofreram acidente vascular cerebral, que atende 45 pessoas, o grupo de arteterapia, coordenado por psicólogas e voltado a crianças e adultos, o grupo de apoio a cuidadores, também formado por psicólogas, e o projeto Cuidar do Cuidador, liderado por um psiquiatra e que oferece suporte para pacientes infantis e seus cuidadores.



O encaminhamento para este serviço é feito por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou do Centro Especializado em Reabilitação (CER).