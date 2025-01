Cultura: CULTSP PRO alcança mais de 30 mil pessoas em SP

- PUBLICIDADE -



Em outubro de 2024, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, lançou o CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, o maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural e criativo do Brasil. Com centenas de atividades formativas e complementares, o programa alcançará até o final do ano mais de 32 mil pessoas, com 2.900 inscritos de 184 municípios, para 87 cursos, 112 turmas presenciais e online, além de mais de 300 palestras e eventos no edifício Oswald de Andrade. Até 2029, serão mais de 2.300 atividades anuais e beneficiando mais de 500 mil pessoas.

“A criação de um programa robusto como o CULTSP PRO é um grande marco para o Governo de SP, que tem o compromisso com a qualificação dos profissionais da cultura. A cadeia produtiva da indústria criativa tem um grande potencial de gerar emprego e renda, e sabemos que para que isso aconteça a nossa mão de obra precisa estar qualificada e o programa promove isso, além de atuar diretamente no desenvolvimento de novos talentos que podem ter na cultura as oportunidades profissionais que almejam”, destacou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Os cursos do CULTSP PRO estão organizados em seis escolas temáticas, focadas em atender as necessidades das diversas áreas da cultura, economia e indústria criativas do estado. A Escola de Artes abrange performance artística e capacitação técnica em cenografia e produção musical. A Escola de Patrimônios e Equipamentos foca na gestão e preservação do patrimônio cultural, oferecendo cursos em curadoria e gestão de museus. A Escola do Audiovisual, Games e Tecnologias oferece capacitação em produção audiovisual e criação de games, enquanto a Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais foca na formação em design gráfico e fotografia. A Escola de Tradições e Expressões Criativas qualifica em gastronomia e moda sustentável, e a Escola de Inovação e Sustentabilidade enfoca empreendedorismo e projetos culturais inovadores. Já o Programa Qualificação em Artes: Dança e Teatro busca aprimorar grupos artísticos e valorizar as culturas regionais.

Foram muitas atividades realizadas, cursos como de Maquiagem de Moda, Gastronomia Sustentável, Desenho básico e ilustração, Memória e Patrimônio, Oportunidades de Carreira no Audiovisual, Plano de Negócios, Captação e Edição de Vídeos no celular, Fluxos da Pós-Produção no Audiovisual, Fotografia de Moda, estão auxiliando diretamente na qualificação dos fazedores de cultura.

São milhares de pessoas impactadas em todo o estado, como é o caso da aluna do curso de Teatro Musical, Beatriz Magalhães, que veio estudar em São Paulo e encontrou no CULTSP PRO uma oportunidade para complementar os aprendizados. “Estar em comunhão com várias pessoas diferentes, artistas de diversos campos, e também ter ensino com artistas de renome está sendo um momento muito incrível de participar. Além de fazer esse networking legal com a galera que trabalha na arte e na cultura e leva a arte, a música, para o Brasil inteiro”, comentou.

Neste ano, diversos municípios receberam atividades de formação gratuitas do CULTSP PRO, como: Presidente Prudente, Ribeirão Pires, São Caetano do Sul, Santana de Parnaíba, Santo André, Cubatão, Santos, Botucatu, Itu, Campinas, Santa Bárbara D’Oeste, Garça, Registro, São José do Rio Preto, Areias, Campos do Jordão, São Sebastião, São José dos Campos, a capital paulista e outros.

Giro Pro e Palestras

Como parte do programa, está o Giro Pro, uma ação estratégica para garantir que a qualificação profissional chegue, de forma gratuita, a todas as regiões administrativas de São Paulo e se constitui como um espaço de diálogo e troca, reunindo artistas e representantes locais em uma roda de conversa que promove a reflexão sobre o fazer artístico na cidade. Além disso, o programa esteve com mais de 208 turmas do ensino médio promovendo e inspirando os alunos sobre o mercado de trabalho do setor criativo e cultural e a importância da qualificação especializada, além de 95 atividades do Giro Pro. Ao todo, mais de 12 mil pessoas participaram dessas palestras, em 89 cidades.

Parceria internacional

O CULTSP PRO também realizou sua primeira parceria internacional para a realização do ICMT Summer Camp 2025, promovendo assim ainda mais possibilidades para os alunos de teatro musical. O programa promovido pelo International College of Musical Theatre (ICMT), de Londres, será realizado, em janeiro, em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri e o Instituto Festival de Dança de Joinville.

Com 40 inscritos selecionados e 45 horas de duração, além de aulas ministradas por profissionais como Kenneth Avery-Clark e Sarah-Faith Brown, os participantes concorrerão a bolsas de estudo no ICMT, que possui campi em cidades como Nova York, Roma e Belfast.

