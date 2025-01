Férias: veja o que fazer nos espaços culturais de SP

- PUBLICIDADE -



Os equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo estão com uma programação especial de férias. A agenda cultural de 28 de dezembro a 3 de janeiro traz dicas que já valem para todo o mês de janeiro.

Na capital paulista, alguns museus estão com opções imperdíveis para as férias: é o caso do Museu da Língua Portuguesa, que conta com três exposições em cartaz, e o MIS Experience, que trouxe toda a turma do Bob Esponja para uma experiência interativa, que acaba de ser prorrogada e fica em cartaz até fevereiro.

Entre as novidades, o Museu do Futebol promove 18 dias com diversos esportes para incentivar a atividade física. Já a Pinacoteca apresenta oficinas criativas, como “Experimenta!” e “JogaJunto”, e o Museu das Culturas Indígenas traz a “Ninmangwá Djagwareté, a Brincadeira da Onça”, inspirada na cultura da Abya Yala e na cultura Guarani.

E para quem quer aproveitar o tempo livre para se aprimorar, a São Paulo Escola de Dança conta com inscrições abertas para cursos livres e de extensão. Entre as opções, estão cursos como “Jazz Dance no Teatro Musical” e “Das Ruas Aos Palcos: Estudos Coreográficos de Danças Urbanas”, entre outras.

No interior, o Museu Felícia Leirner promove a brincadeira educativa “Twister Musical” ao longo de todo o mês. E o Museu Casa de Portinari apresenta, ainda em dezembro, um sarau em comemoração aos 121 anos do pintor que dá nome ao espaço.

Museu do Futebol incentiva atividades físicas nas férias

Onde? Museu do Futebol – Área externa. Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo.

Museu do Futebol – Área externa. Praça Charles Miller, s/n – Pacaembu, São Paulo. Quando? A partir de 28 de dezembro. Terça a domingo, das 10h às 17h (Exceto dias 31/12 e 1º/1).

Nessas férias, o Museu do Futebol promove, a partir de 28 de dezembro, um total de 18 dias de atividades esportivas praticadas com bola. Entre as opções, todas acompanhadas por educadores físicos, estão Basquete, Futebol, Futebol de Cinco e Voleibol. Podem participar crianças e adolescentes.

Entrada Gratuita.

“Brincadeira da Onça” no Museu das Culturas Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo. Quando? De 2 a 26 de janeiro. Quinta a domingo, das 10h às 16h.

Integrando a ação “Férias na TAVA”, o Museu das Culturas Indígenas promove a atividade “Ninmangwá Djagwareté, a Brincadeira da Onça”. O jogo de tabuleiro traz o lado lúdico da cultura da Abya Yala (América) e da cultura Guarani e convida o público a exercitar a criatividade e a habilidade de tomar decisões. A ação “Férias na TAVA” leva o nome do espaço comunitário central para o povo Guarani, considerado Patrimônio Cultural do MERCOSUL.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira).

Fábricas de Cultura iniciam oficinas de férias

Onde? Fábricas de Cultura Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos).

Fábricas de Cultura Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos). Quando? De 2 de janeiro a 1º de fevereiro. Consultar a programação de cada Fábrica.

As Fábricas de Cultura Setor A iniciam, a partir de 2 de janeiro, a programação de férias. Artes plásticas, circo, dança, música, teatro, tecnologia libras, xadrez e audiovisual estão entre as oficinas ofertadas na Zona Leste da capital paulista, São Bernardo do Campo e Santos.

Exposição do Bob Esponja é prorrogada

Onde? MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo.

MIS Experience. R. Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo. Quando? Até 9 de fevereiro. Terças a sextas, domingos e feriados, das 10h às 19h. Sábados, das 10h às 20h.

Diretamente da Fenda do Biquini, Bob Esponja e seus amigos vão ficar mais tempo no MIS Experience. A exposição “Bob Esponja – A Experiência” foi prorrogada até o dia 9 de fevereiro de 2025. Lúdica e imersiva, a atividade propõe um mergulho no universo do desenho animado mais amado da cultura pop, com diversas ativações interativas.

Quartas a sextas: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Sábados, domingos e feriados: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira). Entrada Gratuita às terças-feiras.

Xadrez nas Bibliotecas de São Paulo e Villa-Lobos

Onde? Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana, São Paulo. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630 – Santana, São Paulo. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros, São Paulo. Quando? Sábados, das 15h às 17h (Biblioteca Parque Villa-Lobos). Domingos, das 14h às 16h (Biblioteca de São Paulo).

As oficinas de xadrez regulares continuam no mês de janeiro, instigando ainda mais a capacidade de desenhar estratégias e raciocínio lógico dos participantes. A atividade é gratuita e acontece aos sábados, na Biblioteca Parque Villa-Lobos, e aos domingos, na Biblioteca de São Paulo.

Entrada Gratuita.

Sarau celebra 121 anos de Cândido Portinari

Onde? Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski.

Museu Casa de Portinari. Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski. Quando? Dia 29 de dezembro. Domingo, 19h.

Celebrando os 121 anos do pintor Cândido Portinari (1903-1962), nascido em 29 de dezembro de 1903 em Brodowski, o Museu Casa de Portinari promove o sarau musical “Cantigas de Minha Terra”, com a dupla de artistas regionais Ricardo e Tiago.

Entrada Gratuita.

Pinacoteca promove jogos e experimentações nas férias

Onde? Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo. Pina Luz. Praça da Luz, 2 – Bom Retiro, São Paulo.

Pina Contemporânea. Av. Tiradentes, 273 – Luz, São Paulo. Pina Luz. Praça da Luz, 2 – Bom Retiro, São Paulo. Quando? Dias 02, 04, 05, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27 e 29 de janeiro, das 10h30 às 12h e das 14h às 15h30 (Pina Contemporânea). Dias 02, 04, 05, 06, 18, 19, 20, 25, 26 e 30 de janeiro, das 10h30 às 15h30 (Pina Luz).

A partir de 2 de janeiro, a Pinacoteca promove diversas atividades de férias. Entre elas, “Experimenta!” instiga os participantes a partir de 5 anos a fazerem experimentações com as artes visuais no Ateliê da Pina Contemporânea. Já o “JogaJunto”, na Pina Luz, traz jogos que dialogam com as obras do acervo.

Pina Luz: Entrada Gratuita. Pina Contemporânea: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Classificação: Livre.

Mais informações: Experimenta! e JogaJunto.

Inscrições abertas para os cursos de férias da SPED

Onde? São Paulo Escola de Dança. Complexo Júlio Prestes, R. Mauá, 51 – 3º andar – Luz, São Paulo.

São Paulo Escola de Dança. Complexo Júlio Prestes, R. Mauá, 51 – 3º andar – Luz, São Paulo. Quando? Inscrições até 15 de janeiro.

Para quem quer aproveitar as férias para aprimorar o conhecimento em dança, a São Paulo Escola de Dança está com inscrições abertas para os cursos de extensão cultural em diversas modalidades: “Jazz Dance no Teatro Musical”, “Na Cadência do Samba”, “Duos e Duetos: Na Dança De Salão, Jazz Dance e Dança Contemporânea”, “Das Ruas Aos Palcos: Estudos Coreográficos de Danças Urbanas”, “Balé Clássico: Abordagem Humanizada” e “Danças Tradicionais Afro-Brasileiras”, além de curso livre de Jazz Dance. Os editais e informações dos processos seletivos estão no site.

Inscrição Gratuita (mediante processo seletivo).

Museu da Língua Portuguesa tem três opções para férias

Onde? Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo.

Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo. Quando? De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h). Vidas em Cordel:?De terça a domingo, das 10h às 18h.???

O Museu da Língua Portuguesa possui, atualmente, três exposições em cartaz e que são uma ótima pedida para as férias: a exposição principal, que ocupa dois andares e aborda a diversidade da língua portuguesa; a exposição temporária “Línguas africanas que fazem o Brasil”, que destaca a presença de línguas como a iorubá e as do grupo bantu no português falado no Brasil. E, no Pátio B, a temporária “Vidas em Cordel”, que destaca histórias de pessoas contadas por meio de cordéis.

R$ 12 (meia)??e R$ 24 (inteira). Sábados: Entrada Gratuita. Vidas em Cordel: Entrada Gratuita (todos os dias).

Crianças se divertem com “Twister Musical” no Museu Felícia Leirner

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão. Quando? De 2 a 30 de janeiro.?Quintas-feiras, às 11h e 15h. ??

O Museu Felícia Leirner dá início à sua programação de férias com a atividade lúdica “Twister Musical”. O tradicional jogo Twister, que desenvolve equilíbrio e flexibilidade, ganha notas musicais e símbolos para as crianças aprenderem brincando.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira).