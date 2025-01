Museu da Imigração propõe atividades e oficinas durante as férias de janeiro

- PUBLICIDADE -



Entre 8 de janeiro e 2 de fevereiro, o Museu da Imigração (MI) – instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – realizará uma programação especial unindo aprendizado com diversão por meio de brincadeiras e oficinas, enriquecendo o período de férias escolares.

O tradicional espaço ‘Mundo de Brincar’ contará com diversos jogos e brinquedos, como cama elástica, piscina de bolinhas, escorregador, amarelinha, além de um cantinho para criar, com desenhos para pintar, massinhas de modelar, tintas, pincéis e muito mais. A atração será voltada às crianças entre 1 e 12 anos, que deverão permanecer acompanhadas de um responsável. Com cerca de mil materiais de leituras referentes às temáticas abordadas pelo Museu, a biblioteca infantil do MI também estará de portas abertas para receber a criançada durante o período de recesso escolar. Ambos os espaços estarão abertos de quarta-feira a domingo, das 11h às 17h.

Em 11 de janeiro, às 11h e às 13h, iniciam-se as oficinas do período com a atividade Brincando na Cafeteria, realizada em parceria com a Visconde Cafés Especiais, que administra a cafeteria do Museu. As famílias estão convidadas a aprender os diferentes tipos de torra, além de preparar um delicioso affogato, sobremesa italiana que combina sorvete de baunilha, calda de chocolate e café espresso com uma decoração personalizada e saborosa. No mesmo dia, às 15h, as crianças são convidadas a embarcar em uma experiência lúdica e educativa: construir, com blocos de madeira em formas geométricas, uma réplica da histórica Hospedaria de Imigrantes. Os pequenos terão a oportunidade de explorar os espaços e as funções da antiga Hospedaria do Brás, enquanto descobrem o papel central que esse local desempenhou no acolhimento de imigrantes no Brasil.

No fim de semana seguinte, serão oferecidas três atividades diferentes. Em 18 de janeiro, sábado, às 11h e às 15h, o Ateliê Lúdico de Italiano, comandado pela ITALICA – Escola Online de Italiano, proporcionará uma imersão no universo da língua e cultura da Itália por meio de vocabulário, brincadeiras e atividades práticas lúdicas e criativas. Além disso, o Núcleo Educativo guiará as crianças pelo jardim do MI, considerado um patrimônio ambiental, instigando reflexões sobre as modificações pelas quais o jardim passou ao longo do tempo, quais animais e espécies de plantas habitam esse espaço, entre outras questões, incentivando a conscientização das mudanças que o tempo e o ser humano causam no meio ambiente. Já no domingo, 19 de janeiro, durante ensaio aberto do bloco afro Ilú Obá De Min, uma animadora infantil receberá os pequenos em um ambiente especialmente dedicado às crianças, o Espaço Erê. Eles participarão de atividades lúdicas, criativas e educativas para que possam conhecer mais a rica cultura afro-brasileira.

Durante o aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro, o Núcleo Educativo abordará o mito grego de Perséfone e Hades, realizando um paralelo entre a história e as estátuas localizadas na fonte do MI, que representam Deméter e Perséfone, deusas das colheitas, das plantações e da agricultura.

Para celebrar o Ano Novo Chinês, que ocorre entre 29 de janeiro e 1º de fevereiro, o MI sediará atividades lúdicas voltadas à temática com contação de histórias e oficinas de recortes em papel, incentivando o aprendizado e a valorização da cultura chinesa. Por fim, fechando a programação, em 2 de fevereiro, a cantora italiana Maria Norina, conhecida pelo espetáculo Sofia não toque – concerto de poesias, encantará as crianças com canções que exploram temas como viagens e experiências culturais. Além disso, o público infantil poderá criar seu próprio cartão-postal.

A programação completa das férias de janeiro, no Museu da Imigração, pode ser conferida no site: www.museudaimigracao.org.br. Em todas as atividades, as crianças deverão estar acompanhadas de um responsável.

Serviço

Férias no Museu | Espaço Mundo de Brincar e Biblioteca Infantil

Datas: de 8 de janeiro a 2 de fevereiro, de quarta a domingo

Horário: das 11h às 17h

Local: Museu da Imigração

Vagas limitadas por ordem de chegada, respeitando a capacidade do espaço (25 crianças)

Data: 11 de janeiro

Horário: às 11h e às 13h

Local: Museu da Imigração – Cafeteria do Museu

Data: 11 de janeiro

Horário: às 15h

Local: Museu da Imigração – Espaço de Leitura Infantil

Faixa etária: livre – crianças devem estar acompanhadas de um responsável

Data: 18 de janeiro

Horários: às 11h e às 13h

Local: Museu da Imigração – Hospedaria em Movimento

Data: 18 de janeiro

Horário: às 15h

Local: Museu da Imigração – Jardim do Museu

Data: 19 de janeiro

Horário: às 14h

Local: Museu da Imigração – Jardim do Museu

Data: 25 de janeiro

Horário: às 15h

Local: Museu da Imigração – Espaço de Leitura Infantil

Data: 1º de fevereiro

Horário: a partir das 15h

Local: Museu da Imigração – Jardim do Museu

Data: 2 de fevereiro

Horário: às 11h

Local: Museu da Imigração – Hospedaria em Movimento

A programação está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Museu da Imigração

Endereço: Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca – São Paulo/SP

Telefone: (11) 2692-1866

Funcionamento: de terça a sábado, das 9h às 17h, e aos domingos, das 10h às 17h

Acessibilidade no local – Bicicletário na calçada da instituição | Metrô Bresser-Mooca

Ingressos: R$ 16 (inteira); R$ 8 (meia-entrada); crianças até 7 anos não pagam.

Aos sábados a entrada é gratuita para todos.