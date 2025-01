GCM apreende 150 veículos em operações de fim de ano

- PUBLICIDADE -



A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos desenvolveu duas operações de fim de ano, desencadeadas a partir de 14 de novembro, específicas contra o sossego público, e apreendeu 150 veículos com irregularidades diversas. A maioria eram motocicletas com alto barulho de escapamentos adulterados, infração considerada grave pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Dentre as infrações havia ainda falta de licenciamento, obstrução de vias em eventos não autorizados, adulteração de emplacamentos, entre outras. As operações, denominadas Saturação e Natal Seguro, ocorreram em bairros e vias da cidade com denúncias dos moradores por condução perigosa de veículos, carretinhas de som e muito barulho, fatores prejudiciais à saúde e à tranquilidade das pessoas.

Na noite de terça-feira (31) e madrugada desta quarta-feira (1º) os agentes apreenderam 13 motocicletas e dois veículos somente na praça Estrela, no bairro Cidade Soberana, local da Inspetoria Norte, agora mais moderna e reformada. Três desses veículos, sendo duas motocicletas e um carro, tinham alerta de furto ou roubo no sistema de informações criminais.

Os dois motoristas foram conduzidos ao 7º Distrito Policial, onde a autoridade lavrou boletim de ocorrência por receptação, artigo 180 do Código Penal, e os veículos foram restituídos aos proprietários.

Alguns moradores da região agradeceram com palmas e elogios os trabalhos da GCM, pois reclamavam do desrespeito dos condutores com estouros de motos, carros de som, vias e ruas prejudicadas pela concentração de pessoas, interferindo no direito de ir e vir do cidadão.