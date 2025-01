GCM apreende entorpecentes e prende um homem por tráfico no Jardim Diogo

- PUBLICIDADE -



Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem na tarde desta quinta-feira (2) por tráfico de entorpecentes no Jardim Diogo, durante patrulhamento preventivo pela rua Elvira. O homem tentou fugir da equipe e dispensar uma sacola com dinheiro e substâncias embaladas, características do comércio ilícito. Com a ajuda da cadela policial Ventania, outro recipiente com mais substâncias foi localizado escondido nas proximidades, próximo do esgoto.

O detido e os materiais apreendidos foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde a autoridade de plantão determinou perícia, cujo laudo positivou para 113 embalagens contendo cocaína e outras 64 com maconha, além de 93 reais em dinheiro. Diante dos fatos, a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes, ratificando a prisão em flagrante do acusado.