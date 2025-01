Guarulhos recebe equipes do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior

- PUBLICIDADE -



Nesta sexta-feira (3) os times que fazem parte do Grupo 29 da 55ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram oficialmente recebidos em cerimônia de credenciamento da competição, realizada no Hotel Monreale, no centro de Guarulhos.

Durante a cerimônia o prefeito Lucas Sanches deu as boas-vindas aos atletas. “Quero parabenizá-los por chegar até aqui. Esta é uma competição cheia de sonhos e conquistas com os melhores da base do futebol brasileiro. Estamos felizes em recebê-los em nossa cidade e desejo a todos uma boa estadia e competição”.

O secretário de Esporte e Lazer, Marcos Lisboa, destacou o orgulho em sediar mais uma vez a competição. “A cidade tem um carinho enorme pela Copinha e é uma grande satisfação receber mais uma edição desta competição tão grandiosa. Estamos empenhados em sediar da melhor maneira”.

As três equipes visitantes, Internacional (RS), Barra (SC) e América (SE), chegaram à cidade nesta quinta-feira (2). Além deles, a A.A. Flamengo, equipe guarulhense, completa a chave. Todos finalizaram suas preparações para a estreia.

Os times estão no grupo que mandará os jogos no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, a partir deste sábado (4). O rubro-negro guarulhense estreia diante do Barra às 12h45. A partida terá transmissão do canal Paulistão, no YouTube. Internacional e América fecham a rodada às 15h.

Ingressos

Para ter acesso aos jogos é necessário cadastro prévio no aplicativo BIP FUT, disponível para Android e iOS, mediante biometria facial. Depois de realizado o cadastro, o torcedor resgata seu ingresso dentro do aplicativo.

Confira o passo a passo

– Fazer o download do aplicativo BIP FUT, disponível na PlayStore e na AppleStore;

– Inserir os documentos necessários para o cadastro;

– Registrar o rosto para reconhecimento facial;

– Resgatar seu ingresso online e gratuito para os jogos de sua preferência.