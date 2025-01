Freira brasileira de 116 anos se torna pessoa mais velha do mundo

- PUBLICIDADE -



A freira brasileira Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, tornou-se a pessoa mais velha do mundo após o falecimento da japonesa Tomiko Itooka em 29 de dezembro de 2024. Nascida em 8 de junho de 1908, em São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Inah é bisneta do General David Canabarro e atualmente reside na casa da Congregação Irmãs Teresianas do Brasil, em Porto Alegre.

Além disso, o homem mais velho do mundo também é brasileiro. João Marinho Neto, de 112 anos, natural de Maranguape, Ceará, recebeu o título após a morte do britânico John Tinniswood em novembro de 2024. João, que vive em Apuiarés, Ceará, atribui sua longevidade ao fato de estar cercado por pessoas boas e mantém uma rotina simples, apreciando café, frutas e açúcar mascavo.

A presença de dois brasileiros no topo da lista de pessoas mais velhas do mundo destaca a longevidade no país. Pesquisadores e familiares de Inah e João atribuem sua longevidade a fatores como otimismo, espiritualidade e um estilo de vida saudável. Ambos servem de inspiração, demonstrando a importância de hábitos positivos e do convívio familiar na promoção de uma vida longa e plena.16:56