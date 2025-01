GCM apreende 23 aves silvestres em cativeiro ilegal no Parque Jurema

- PUBLICIDADE -



Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam 23 aves silvestres em cativeiro ilegal na manhã deste domingo (5) no Parque Jurema. A equipe deparou com as gaiolas e os pássaros em uma residência na rua Jacira. Na averiguação, constataram sinais de maus-tratos por condições precárias de alimentação e água, além da ausência de anilhas, cuja fabricação e distribuição para criadores de aves silvestres seguem regras estabelecidas pelo Ibama.

Com a caracterização do crime ambiental, os agentes encaminharam os animais, as gaiolas e o proprietário ao 4° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão lavrou boletim de ocorrência com base no artigo 29 da lei 9.605/98 por matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. A pena prevista é detenção de seis meses a um ano e multa.

As aves silvestres, das espécies cambacica (2), coleirinha (1), bigodinho (1), curió (1), canário-da-terra (2), canário-do-reino (1), tico-tico (4), azulão (2), picharro (6), sabiá-laranjeira (1), sabiá-poca (1) e maracanã-verdadeiro (1), após os procedimentos da Polícia Judiciária, foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo para atendimento médico veterinário e posterior soltura na natureza.