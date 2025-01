UBS de Guarulhos registram mais de 1.200 atendimentos no primeiro sábado do ano

- PUBLICIDADE -



No último sábado (4) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Fátima, Vila Galvão, Soberana e Jardim Cumbica I abriram as portas para oferecer diversos serviços à população, consolidando um total de 1.243 atendimentos realizados em um único dia.

Entre os serviços prestados destacaram-se 121 consultas médicas e 128 de enfermagem. No âmbito preventivo, foram coletados 79 exames de Papanicolau e aplicadas 57 vacinas de rotina, além de seis contra a dengue e nove contra a influenza. As equipes ainda avaliaram 83 carteiras de vacinação e imunizaram 37 crianças, complementando o trabalho com a busca ativa de 97 pessoas faltosas.

A prevenção e o diagnóstico precoce também ganharam destaque com a realização de 88 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite B, além de 69 para hepatite C. As ações de busca ativa identificaram 64 pessoas com sintomas respiratórios. Paralelamente, o programa Bolsa Família prestou atendimento a 11 beneficiários.

As atividades coletivas voltadas à educação em saúde englobaram temas alinhados às campanhas Janeiro Branco, que promove o bem-estar mental, e Janeiro Roxo, com foco no combate à hanseníase, além de orientações sobre o controle da dengue. Ao todo 57 munícipes participaram de seis ações educativas. Simultaneamente, as farmácias das unidades atenderam 161 pessoas, destacando a amplitude dos serviços disponibilizados pelas UBS.

UBS abertas no próximo sábado

No próximo sábado (11) a iniciativa continuará com o funcionamento das UBS Jardim Munhoz, Jovaia, Ponte Alta e Nova Cidade, das 8h às 16h, reforçando o compromisso da Prefeitura de Guarulhos em ampliar o acesso aos serviços de saúde. A ação visa a garantir atendimento integral e de qualidade à população, mesmo em dias fora do expediente tradicional.

Serviço

UBS Jardim Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.361, Jardim Rossi

UBS Ponte Alta: rua São Paulo, 107, Jardim Nova Ponte Alta

UBS Nova Cidade: rua Angelo Roberto Orsomarso, 146, Jardim Nova Cidade