Clube e Colônia dos Metalúrgicos registram alta frequência de associados

Na estação mais quente do ano, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região registra alta frequência no Clube de Campo (Parque Primavera, Guarulhos) e na Colônia de Férias, em Caraguatatuba, Litoral Norte. Mais de 11 mil pessoas aproveitaram os atrativos locais do Clube, principalmente as piscinas, que foram bastante frequentadas nos últimos dias.

A maior frequência no Clube ocorreu no domingo (5), com 4.542 visitantes. O local é servido por várias linhas de ônibus. Estacionamento gratuito para sócios, com 800 vagas. No momento, todos os 37 apartamentos da Colônia estão ocupados. A procura por hospedagem para o final de semana dos dias 18 e 19 já é grande. Reservas podem ser feitas na Secretaria do Sindicato, com Leandro.

Declaração – O presidente Josinaldo José de Barros enfatiza: “O Sindicato atua para que a categoria tenha direitos não só trabalhistas. O direito ao lazer faz parte desse rol de benefícios, que melhoram a qualidade de vida. Ver tamanho movimento no Clube e na Colônia nos enche de orgulho”.

Serviço:

Clube de Campo

Endereço: rua Galáxia, 126, Primavera, Guarulhos.

Horário: De quinta-feira a domingo, das 8h às 17h.

Telefones: (11) 91367-1157; 96314-4166.

Colônia de Férias

Endereço: avenida Ezequiel da Silva Barreto, 1.420 (antiga Avenida 1º de Maio), Porto Novo, Caraguatatuba.

Telefone: (12) 3887-1250.

Estacionamento amplo e seguro.