GCM realiza duas apreensões de veículos por transporte clandestino no Aeroporto de Guarulhos

Agentes da Inspetoria de Trânsito da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam neste início de ano dois veículos por transporte clandestino de passageiros no aeroporto internacional. O primeiro caso ocorreu na sexta-feira (3), no Terminal 3, quando o condutor de um veículo Nissan Kicks cinza, que não detém a outorga do serviço pela Prefeitura, foi surpreendido com um passageiro.

O outro flagrante de irregularidade aconteceu na noite desta segunda-feira (6) no Terminal 2, sendo identificado o falso motorista de aplicativo já com um passageiro em um Renault Logan branco. Em ambos os casos as vítimas confirmaram em entrevista o oferecimento dos serviços como credenciados no aeroporto.

No entanto, é preciso ter a autorização do município para atuar com transporte privado individual remunerado de passageiros em Guarulhos, conforme estabelece o decreto 35.617/2019. Por essa razão, a GCM fiscaliza, coíbe e autua o transporte clandestino, funções autorizadas pelo decreto 38.001/2021, cujo objetivo principal é minimizar riscos aos usuários, muitas vezes expostos aos perigos de uma condução não habilitada ou sem os treinamentos específicos para a prestação do serviço.

Além disso, há denúncias sobre extorsões e golpes em passageiros que acreditam estar sob os cuidados de um transporte legal e seguro. Em 2024 a GCM autuou, apreendeu e removeu 124 veículos ao pátio de recolhimento por transporte clandestino de passageiros no aeroporto internacional de Guarulhos.