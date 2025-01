GCM resgata sete pássaros silvestres em cativeiro ilegal no Haroldo Veloso

- PUBLICIDADE -



Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos identificaram crime ambiental durante patrulhamento preventivo na noite desta terça-feira (7) e resgataram sete pássaros silvestres em cativeiro ilegal no Conjunto Habitacional Haroldo Veloso.

A equipe visualizou algumas gaiolas na parede de uma residência na rua Caco Velho e, na averiguação, constatou tratar-se de aves das espécies pintagol (1), picharro (2), papa-capim (1), tico-tico (1) e coleirinha (2). Os animais da fauna silvestre estavam mantidos em cativeiro sem autorização do Ibama.

Diante disso, o proprietário, as gaiolas e os pássaros foram encaminhados ao 7º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que ratificou a apreensão das aves por crime ambiental, com base no artigo 29 da lei 9.605/98, que classifica como criminosas as ações de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. A pena prevista é detenção de seis meses a um ano e multa.

Neste início de 2025, somente de pássaros silvestres em cativeiro ilegal, a GCM Ambiental já resgatou 40 espécies variadas na cidade, algumas classificadas como aves em perigo crítico de extinção. Todas elas foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras-SP), onde são cuidadas por biólogos e médicos veterinários, sendo devolvidas à natureza quando reabilitadas.

Outras espécies de animais silvestres resgatadas

Em 2024 a GCM ambiental resgatou 757 animais silvestres em situação de risco, com ferimentos ou em cativeiro ilegal em Guarulhos, dentre aves, mamíferos e répteis. Além dos agentes depararem com os crimes ambientais, a especializada da GCM é muito acionada pela população por meio da Central 153. Os animais são encaminhados ao Cetras-SP e passam por atendimento médico especializado e posterior soltura em seus habitats.