Lagosta é destaque na estreia da Edição de Verão 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp

Começa nesta sexta-feira, dia 10, a partir das 18h, a Edição de Verão 2025 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp. O destaque desta estreia será a Lagosta Sapateira, que será o prato especial das sextas-feiras.

Com a Edição de Verão, o público vai poder matar um pouco a saudade das comidinhas de praia, mesmo sem descer a serra. A ideia desse evento é trazer o gostinho de mar para quem ficou em São Paulo nestas férias.

Também, nesta edição, mais de 50 opções de pratos à base de peixes e frutos do mar estarão à disposição do público. O melhor de tudo é que dá para saborear todos os pratos quantas vezes quiser.

Quitutes de Praia

Desde as opções de entrada, como Casquinha de Siri e Acarajé, até os tradicionais Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e a famosa Paella à Marinera, gigante, servida num tacho de mais de um metro de diâmetro.

Também chegam às mesas, à vontade, Camarão Crocante com Molho Tártaro, Isca de Peixe à Milanesa, Camarão na Panko Recheado com Catupiry, entre outros quitutes de praia.

O público também vai poder saborear variadas receitas preparadas com diversos tipos de peixes. Nesta estreia da Edição de Verão, a organização do Festival escalou Pirarucu, Dourada, Pangasius, Tilápia e Cação.

Pratos de acompanhamento

Entre os pratos de acompanhamento, quem for nesta semana vai ter disponíveis pratos recheados de peixes e frutos do mar. Entre eles, Moqueca de Cação à Baiana, Bobó de Camarão, Escondidinho de Bacalhau, Camarão Internacional, entre outros.

A mesa de saladas garante o frescor nesta temporada de verão na Ceagesp. Opções como Salada de Lula com Ervas Finas, Marisco Meia-Casca ao Vinagrete, Mexilhões, Maionese de Atum e Ceviches são apenas alguns dos itens da extensa lista de saladas.

Especiais do Dia

Quem for à Edição de Verão 2025 pode escolher o dia do seu prato preferido. Além de todas as demais delícias que figuram no cardápio da semana, todo dia tem prato especial adicionado ao menu.

A quarta-feira e o sábado são os dias de quem gosta de Caranguejo. A quinta-feira é dedicada ao Bacalhau. Sexta-feira tem Lagosta Sapateira, à vontade. No domingo, o prato especial do dia é o tradicional Macarrão com Camarão no Grana Padano.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2025 funcionará de quarta a domingo, até o final de abril.

De quarta a sexta-feira, o horário é das 18h às 23h30 (somente jantar). Aos sábados, o horário é das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, o Festival abre às 12h e fecha às 17h (somente almoço).

O preço fixo por pessoa será de R$ 129,90, para comer à vontade muito peixe e frutos do mar (exceto bebidas e sobremesas, que serão cobradas à parte).

Crianças, de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam um terço do preço do festival. A partir dos 11 anos, pagam o valor inteiro. Bariátricos pagam metade do valor do Festival.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão – 2025

Quando: A partir do dia 10 de janeiro (quarta a domingo), até o final de abril

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946 – Vila Leopoldina – zona oeste de São Paulo-SP)

Horários: quintas e sextas, das 18h às 23h30 (só jantar). Sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Domingos, das 12h às 17h (só almoço)

Valor: R$ 129,90 por pessoa

Estacionamento (terceirizado): Portão 4 (só automóveis) | Portão 2 (só motos).

Informações e reservas: www.festivaisceagesp.com.br