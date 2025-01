Liverpool supera retrospecto contra o Tottenham e leva favoritismo para a semifinal da Copa da Liga Inglesa, apontam casas de apostas

- PUBLICIDADE -



Na tarde desta quarta-feira (8), Tottenham e Liverpool vão disputar a semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo válido acontece no Tottenham Hotspur Stadium, às 17h (horário de Brasília) e coloca frente a frente duas das principais equipes do futebol europeu nos últimos anos em busca de uma vaga na grande decisão.

Apesar de jogar em casa, o Tottenham está longe de ser considerado o favorito para este duelo. Nem mesmo o retrospecto recente do confronto, onde o time ganhou três dos últimos cinco jogos contra o rival, consegue oferecer um cenário melhor para os Spurs pensando nessa partida. Dessa forma, o time comandado pelo técnico Ange Postecoglou terá de se desdobrar se quiser bater os Reds.

Por sua vez, o Liverpool chega confiante para o duelo longe do seu estádio. Líder da Premier League, com seis pontos de vantagem e um jogo a menos em relação ao 2º colocado, o elenco do treinador Arne Slot passa por um ótimo momento. Sem contar a fase vivida pelo atacante egípcio Mohamed Salah, que já marcou 23 gols em 30 partidas disputadas nesta temporada.

As principais casas de apostas do país colocam o Liverpool como o grande favorito contra o Tottenham na semifinal da Copa da Liga Inglesa, com odds por volta de 1.72. Por outro lado, quem preferir apostar em uma reviravolta a favor dos mandantes pode faturar bem em palpites que chegam a até 4.27.

Confira as odds para Tottenham x Liverpool, na semifinal da Copa da Liga Inglesa 2024/25

Galera.bet: Tottenham 4.20 | Empate 4.75 | Liverpool 1.70

Esportes da Sorte: Tottenham 4.00 | Empate 4.61 | Liverpool 1.72

Onabet: Tottenham 4.20 | Empate 4.66 | Liverpool 1.72

EstrelaBet: Tottenham 4.20 | Empate 4.50 | Liverpool 1.69

Reals Bet: Tottenham 4.04 | Empate 4.54 | Liverpool 1.72

BETesporte: Tottenham 4.10 | Empate 4.70 | Liverpool 1.69

Odds&Scout: Tottenham 4.20 | Empate 4.75 | Liverpool 1.70

Bet7k: Tottenham 4.08 | Empate 4.60 | Liverpool 1.68

Casa de apostas: Tottenham 4.07 | Empate 4.71 | Liverpool 1.69

HiperBet: Tottenham 4.27 | Empate 4.45 | Liverpool 1.69

Tottenham e Liverpool entram em campo a partir de 17h (horário de Brasília) desta quarta-feira (8). A semifinal acontece no Tottenham Hotspur Stadium e terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.