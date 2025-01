CEUs de Guarulhos oferecem diversas opções de lazer nas férias

- PUBLICIDADE -



Durante as férias os Centros de Educação Unificados (CEUs) de Guarulhos estão de portas abertas para a população, oferecendo diversão e bem-estar para todas as idades. Com uma programação variada e gratuita, as unidades disponibilizam espaços exclusivos para práticas esportivas, como pistas de caminhada, ginásios poliesportivos, playgrounds, piscinas e aquaplays, ideais para as crianças se refrescarem no calor do verão.

Os CEUs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h com uma agenda repleta de atividades educativas, culturais e esportivas para toda a comunidade.

Os CEUs Rosa de França, Cumbica e São Domingos contam com o aquaplay, um espaço molhado com chafariz interativo especialmente projetado para o público infantil aproveitar os dias quentes de forma divertida. Já os balneários estão abertos nos finais de semana para receber toda a família.

Todas as unidades oferecem práticas educativas de maneira lúdica, como nos Centros de Incentivo à Leitura, que disponibilizam obras de diferentes áreas do conhecimento, incluindo literatura infantil, juvenil, ficção, entre outros gêneros.

Além disso, os moradores de Guarulhos podem aproveitar a sala de games nos CEUs Cumbica, Vila São Rafael e Pimentas equipadas com jogos de fliperama, Xbox com títulos de esportes, just dance, corrida e jogos de tabuleiro, garantindo diversão para todas as idades.

Serviço

Confira o endereço do CEU mais próximo de sua residência em

https://www.guarulhos.sp.gov.br/centros-de-educacao-unificados-ceus.