Prefeitura de Guarulhos prorroga prazo para cadastro de tamanhos do uniforme escolar até o dia 17

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura de Guarulhos prorrogou até 17 de janeiro o prazo para que pais ou responsáveis pelas crianças insiram os tamanhos dos uniformes e tênis escolares no sistema de coleta de dados e suprimentos escolares. As informações são necessárias para o atendimento dos alunos matriculados na rede municipal no ano letivo de 2025.

Para cadastrar acesse o link bit.ly/uniformeescolar2025 e preencha com o tamanho correto do uniforme e do tênis. Além da facilidade no preenchimento, o sistema possui indicação de medida das peças, dados precisos que evitam trocas posteriores.

Em caso de dúvidas acesse tutorial em PDF e vídeo, disponível no endereço acima, ou entre em contato pelo telefone 2475-7300 (ramal 7339, 7566 ou 7424) ou pelo e-mail [email protected].