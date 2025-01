Prefeitura de Guarulhos recebe novas doses da vacina contra a covid para crianças

- PUBLICIDADE -



A partir desta quinta-feira (9) Guarulhos retoma a vacinação de crianças de seis meses a menores de cinco anos com a vacina Pfizer baby contra a covid-19. Desde maio de 2024 as pessoas acima de seis meses estavam sendo imunizadas com a vacina Spikevax, do laboratório Moderna. O estoque durou até novembro. Em dezembro, devido à nova remessa de 420 doses enviadas pelo governo do Estado de São Paulo, a vacina estava disponível em apenas quatro polos. Agora, com a chegada de 6.800 doses da Pfizer baby o acesso à imunização infantil foi ampliado para 20 unidades de saúde na cidade.

O imunobiológico contra a covid-19 está disponível no Ambulatório da Criança (rua Osvaldo Cruz, 151, Centro) e nas UBS Jardim Flor da Montanha, Parque Cecap, Cavadas, Jardim Munhoz, Vila Galvão, Jardim Paulista, Recreio São Jorge, Taboão, Jovaia, Cidade Seródio, Nova Bonsucesso, Inocoop, Soberana, Ponte Alta, Uirapuru, Parque Alvorada, Jurema, Normandia e Parque Jandaia. Os endereços das unidades podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

O esquema vacinal primário é composto por três doses para crianças não vacinadas, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e de oito semanas entre a segunda e a terceira. Crianças que já completaram o esquema vacinal primário devem receber uma dose de reforço pelo menos três meses após a última dose contra a covid-19. As crianças imunocomprometidas não vacinadas também recebem três doses, com o mesmo intervalo, enquanto que aquelas com esquema incompleto recebem duas doses e as que já completaram o esquema vacinal primário devem tomar duas doses adicionas.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a população de seis meses a menores de cinco anos em Guarulhos é de 76.694 crianças. No entanto, apenas 36,1% receberam a segunda dose e 14,4% completaram a terceira dose do esquema vacinal. A Prefeitura reforça a importância da vacinação como medida essencial para proteger as crianças contra os riscos da covid-19, incluindo as complicações graves da doença. A vacina é segura e eficaz. Pais e responsáveis devem priorizar a imunização infantil, protegendo não apenas as crianças, mas também a coletividade, ao reduzir a transmissão do vírus.

Pessoas a partir dos 12 anos também podem se vacinar nos polos

Além das crianças, adultos e adolescentes acima de 12 anos podem se vacinar nos 20 polos de imunização, onde também está disponível a vacina contra a covid-19 (recombinante) da Zalika Farmacêutica. O esquema vacinal primário é composto de duas doses, com intervalo de 21 dias entre elas. Para pessoas com 18 anos ou mais é recomendada uma dose de reforço aproximadamente seis meses após a segunda dose.