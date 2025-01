Prefeitura entrega sete novos caminhões à frota de coleta de lixo domiciliar de Guarulhos

- PUBLICIDADE -



A Prefeitura entregou nesta quinta-feira (9) sete novos caminhões à frota de coleta de lixo domiciliar da cidade. Os veículos zero-quilômetro, adquiridos pelo Consórcio Limpa Guarulhos, substituem os que estavam em operação há mais de quatro anos. A nova frota é composta por quatro caminhões com capacidade de carga de 15 metros cúbicos e três com capacidade de 19 metros cúbicos.

Realizada na sede da MB Limpeza Urbana, no Jardim São Geraldo, a cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Lucas Sanches. “A renovação é necessária uma vez que os caminhões da coleta sofrem intenso desgaste no trabalho diário. Desta forma, os novos veículos contribuirão para a melhoria do gerenciamento de resíduos sólidos, garantindo modernização e maior eficiência a um serviço de importância fundamental ao município”, comentou o chefe do Executivo.

O secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, também presente ao evento de entrega, reforçou o compromisso da Prefeitura em oferecer um serviço já avaliado positivamente pela população com cada vez mais eficiência e qualidade.

A frota do serviço de coleta de lixo domiciliar de Guarulhos é composta por 60 caminhões com até cinco anos de uso, que recolhem até 35 mil toneladas de resíduos por mês.

Agenda

A colaboração da população é fundamental para manter a cidade limpa. Para saber os dias de passagem da coleta em cada bairro, basta acessar a agenda disponível na página www.guarulhos.sp.gov.br/coleta-de-lixo-dias-e-horarios. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2468-7218.