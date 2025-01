Carnês do IPTU congelado começam a ser entregues em Guarulhos

- PUBLICIDADE -



Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) congelado em Guarulhos já começaram a ser entregues nesta semana nas cerca de 355 mil residências da cidade aptas a recebê-los.

Os vencimentos da primeira parcela e da parcela única com 10% de desconto vão de 22 a 27 de janeiro, a depender da região. A expectativa da Prefeitura de Guarulhos é que todos os carnês sejam entregues até a primeira data de vencimento.

O munícipe também pode obter a segunda via do boleto pelo site da Secretaria da Fazenda, em https://fazenda.guarulhos.sp.gov.br/ords/guarulho/f?p=628:9. Basta clicar em “2ª Via de Tributos” e inserir o número da inscrição imobiliária, presente na capa do carnê.

Por fim, também é possível retirar a 2ª via em uma das unidades da Rede Fácil por meio de agendamento disponível em https://facilagendamento.guarulhos.sp.gov.br/. Consulte os endereços da Rede Fácil em https://www.guarulhos.sp.gov.br/pagina/endere%C3%A7os-da-rede-f%C3%A1cil-atendimento-ao-cidad%C3%A3o.