Educativo MIS, em SP, oferece visita investigativa na exposição ‘O Cinema de Billy Wilder’

- PUBLICIDADE -



As férias de janeiro já chegaram ao Museu da Imagem e do Som, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Nos dias 7, 14 e 21 (terças-feiras), o Educativo MIS convida o público a conhecer a exposição ‘O cinema de Billy Wilder’ sob um novo olhar, por meio de uma divertida visita “caça-detalhes”. Tal qual Sherlock Holmes (tema de uma das sessões da mostra), os participantes investigarão as salas da exposição em busca de diferentes objetos e detalhes que ajudam a contar as histórias dos filmes de Billy Wilder. As visitas acontecem sempre às 14h, na entrada do MIS, com entrada gratuita – retirada de ingresso com 30 minutos de antecedência na bilheteria.

Sobre a exposição

Com recriações de cenários e um panorama de seus trabalhos mais influentes, “O cinema de Billy Wilder” segue em cartaz até o dia 26 de janeiro no MIS, convidando os visitantes a mergulhar na piscina de Norma Desmond, dançar com Marilyn Monroe, tramar golpes de indenização no cinema noir, desvendar casos de tribunal concebidos por Agatha Christie, escapar do inferno número 17 e se render aos encantos de Sabrina.

A exposição faz um percurso pela extensa filmografia de Billy Wilder, destacando 13 dos seus 27 longas-metragens, e conta com textos de Ana Lúcia Andrade, especialista na obra do cineasta, autora do livro ‘Entretenimento inteligente – o cinema de Billy Wilder’. Entre cartazes, fotografias de bastidores, stills de filmes, cenas selecionadas e editadas exclusivamente para a mostra, objetos de cena, figurinos originais usados nas gravações e depoimentos em vídeo de pessoas que conviveram com o diretor, a exposição consegue aproximar o visitante do fazer cinematográfico, ao mesmo tempo que apresenta e instiga o público sobre a trajetória profissional do homenageado.

A programação?é uma realização do Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo e Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O MIS tem patrocínio institucional das empresas Livelo, B3, John Deere, NTT Data, TozziniFreire Advogados, Grupo Comolatti e Sabesp e apoio institucional das empresas Vivo, Grupo Travelex Confidence, PWC, Colégio Albert Sabin, Unipar e Telium. O apoio operacional é Kaspersky, Pestana Hotel Group, Quality Faria Lima, Hilton Garden Inn São Paulo Rebouças, Renaissance São Paulo Hotel, Pipo Restaurante, illycaffè, Sorvetes Los Los e Água Mineral São Lourenço.

LEIA TAMBÉM: MIS Experience, em SP, prorroga exposição de ‘Bob Esponja – A Experiência’ até fevereiro

Serviço

Programação de férias | Visita caça-detalhes com educativo MIS

Data: 07, 14 e 21 de janeiro

07, 14 e 21 de janeiro Horário: às 14h

às 14h Ingresso: gratuito

gratuito Vagas: 10 crianças com um responsável cada (inscrição com 30 minutos de antecedência na recepção do MIS)

10 crianças com um responsável cada (inscrição com 30 minutos de antecedência na recepção do MIS) Classificação: a partir de 8 anos