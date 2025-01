Férias no museu: programação especial no da Língua Portuguesa e da Imigração

- PUBLICIDADE -



Até o dia 31 de janeiro, o Museu da Língua Portuguesa promove a atividade gratuita Estação Férias – Entre festejos e brinquedos. Em diálogo com a mostra temporária “Vidas em Cordel”, o Museu promove quatro instalações, além de programação especial aos finais de semana.

Neste sábado (11), abrindo as atividades, o grupo Carimbó é o BICHO! apresenta o espetáculo “Baile da Bicharada”, a partir das 14h.

Ainda na programação de férias, o Museu da Imigração montou um espaço dedicado a brincadeiras como cama elástica, piscina de bolinhas, túnel de bambolês e escorregador. Também acontecem atividades especiais ao longo de todo o mês, como neste sábado, a atividade Brincando na Cafeteria, que instiga os participantes a aprender sobre os diferentes tipos de café e ainda a preparar uma sobremesa com sorvete e café.

No Edifício Oswald de Andrade, sede do CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura na capital paulista, dá início às programações de Carnaval, com o Grito de Carnaval da União dos Blocos e a abertura de uma exposição da Liga das Escolas de Samba. Já no domingo, o espaço recebe ensaios dos blocos de rua, como Gal Total.

No interior, em Campos do Jordão, o Museu Felícia Leirner traz diversas opções para as férias. Na semana de 11 a 17 de janeiro, acontecem atividades como jogos educativos e twister musical. No dia 11, acontece também o espetáculo “Violeiro”, com o artista do Vale do Paraíba Rafael Gonzá, sobre a viola caipira.

E em Tupã, o Museu Índia Vanuíre traz diversas atividades no mês das férias. Na semana dos dias 11 e 17, acontecem a oficina de Massinha de Modelar Caseira, oficina de confecção de pipas e recreação e brincadeiras tradicionais, como corrida do saco, bambolê, bilboquê e vai-e-vem. Toda a programação é gratuita.