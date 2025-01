Elvis in Concert: Vivencie o legado do Rei do Rock

- PUBLICIDADE -



Vivencie o espetáculo “Elvis In Concert”, protagonizado por Adam Roman, premiado em campeonato mundial nos Estados Unidos. Adam não apenas interpreta os maiores sucessos do Rei do Rock, mas também oferece um verdadeiro mergulho na história e no legado de Elvis Presley.

Diferente de qualquer outro show, Adam Roman vai além da performance musical. Como dedicado fã e profundo conhecedor da vida e obra de Elvis, ele enriquece o espetáculo trazendo curiosidades fascinantes sobre as músicas, narrando histórias emocionantes e contextualizando cada momento, transportando o público diretamente para a época de ouro do rock ‘n’ roll.

Acompanhado pela poderosa Elvisback Band e com recursos cinematográficos impactantes no telão, o show combina música ao vivo, narrativa envolvente e visuais arrepiantes. É uma apresentação completa que cativa do início ao fim, deixando o público encantado e com a sensação de ter presenciado um tributo realmente especial. Garanta o seu ingresso e venha celebrar o legado de Elvis Presley em uma noite mágica e inesquecível!

Serviço

Data: 26/01 – domingo

Horário: 19h

Local: Teatro Adamastor – av. Monteiro Lobato, 734 – Centro – Guarulhos

Estacionamento gratuito no local

Ingressos:

Platéia: R$ 100,00 inteira | R$ 50,00 meia

Todos pagam meia no primeiro lote de 100 ingressos

Meet & Greet: R$ 120,00 – Ingresso com entrada antecipada; assento até a 3ª fileira; assistir à passagem de som; visita ao camarim e backstage para fotos e coquetel com o artista e banda. Limitado a 30 ingressos. Nesta modalidade não há meia entrada.

Entrada Meet & Greet: 16h

Entrada do público geral: 18h30

Início do show: 19h

Vendas presenciais: Naha Festa: Av Salgado Filho, 1507 – Jd. Maia – Tel. (11) 2479-2244

Online: www.sympla.com.br e www.eventiza.com.br

Classificação Livre

Mais informações: (11) 97444-6633

Acompanhe nas redes: @adamroman

https://elvisacustico.com