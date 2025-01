Flamengo vence Náutico e se classifica para terceira fase da Copinha

- PUBLICIDADE -



Nesta segunda-feira (13) a Associação Atlética Flamengo garantiu a classificação para a terceira fase da 55ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe venceu o Náutico por 1 a 0 em partida realizada no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

O rubro-negro guarulhense não chegava à terceira fase da competição desde a edição de 2014. Após a partida, o volante Hugo falou sobre a preparação e a vitória. “Trabalhamos muito o mental para esse jogo. Sabíamos que iria ser muito de força, iríamos precisar de intensidade. Conseguimos nos manter concentrados até o final do jogo, até que o Léo Agostinho (atacante) conseguiu finalizar bem ali e fez um golaço”.

O volante ainda falou com otimismo sobre a próxima partida. “A equipe do Ibrachina (SP) é forte, mas nosso time também é. Vamos com a força máxima para ganhar esse jogo”.

A equipe guarulhense agora enfrenta o Ibrachina, que venceu o Barra (SC) por 2 a 0, jogando na Arena Ibrachina. A partida acontece na quarta-feira (15), mas o local e horário ainda não foram divulgados pela Federação Paulista de Futebol.