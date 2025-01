GCM salva bebê engasgado e prende homem por violência doméstica nesta madrugada

- PUBLICIDADE -



Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atuaram em duas ocorrências na madrugada desta segunda-feira (13). Primeiramente, prestaram socorro a uma bebê recém-nascida pela estrada do Sacramento, por volta de meia-noite e meia, no Conjunto Marcos Freire.

Ela estava engasgada com leite materno no interior de um veículo quando os pais em desespero avistaram a viatura e solicitaram o socorro. A equipe efetuou a manobra de desengasgo com sucesso e, em seguida, encaminhou a criança e os pais ao Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, onde passou por exames de imagem e recebeu alta.

A mesma equipe, aproximadamente às 3h, prendeu um homem em flagrante no Jardim Adriana agredindo e enforcando a esposa, grávida de sete meses do acusado. Eles foram solicitados pela irmã da vítima no momento em que patrulhavam a rua Sérgio de Figueiredo Ferreira. Ao chegar à residência conseguiram imobilizar o agressor e conduzi-lo ao 7º Distrito Policial.

A mulher foi encaminhada ao atendimento médico e posteriormente à delegacia para o andamento da ocorrência. A autoridade lavrou boletim de ocorrência por agressão, lesão corporal e violência doméstica. O autor ficou detido e à disposição da Justiça.