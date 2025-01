Metrô abre licitação para Linha 2-Verde chegar até Guarulhos

- PUBLICIDADE -



O Metrô de São Paulo anunciou hoje uma nova licitação para a expansão da Linha 2-Verde até Guarulhos. A empresa vencedora será responsável por validar os projetos executivos de cinco estações no trecho entre Penha e a futura estação Dutra, além de supervisionar a ampliação do Pátio Tamanduateí e da subestação primária Anália Franco.

O edital completo está disponível no site do Metrô, e as propostas serão recebidas em 6 de fevereiro de 2025, às 10h, na sede da empresa no centro de São Paulo. As obras estão programadas para iniciar em março de 2025, começando pela estação Penha de França. A escavação dos túneis, utilizando uma nova tuneladora, está prevista para março de 2026.

A extensão de 5,8 km incluirá cinco novas estações: Penha de França, Tiquatira, Fernão Dias, Ponte Grande e Dutra, além de um novo pátio de manutenção. A expectativa é que a Linha 2-Verde chegue a Guarulhos até 2031.